Предложения Текслера. Губернатор Челябинской области участвовал в совещании с Президентом России

На совещание в формате ВКС, которое глава государства посвятил ситуации на рынке труда, губернатор Челябинской области сообщил, что положение дел в регионе перекликается с общим по стране.

На Южном Урале, в регионе промышленном, даже в период ограничительных мер основные предприятия работали. При строгом соблюдении санитарно-гигиенических мер. Опыт бдительного отношения к состоянию здоровья людей и жесткое соблюдение профилактических требований нужно использовать дальше.

Кстати, трудовые коллективы предприятий сохранены.

Главе государства губернатор озвучил пакет мер, направленных на стабилизацию ситуации на рынке труда.

Алексей Текслер озвучил пакет мер помщи семьям с детьми, студентам, бизнесу потерявшим работу. Фото: gubernator74.ru

ПОДДЕРЖАТЬ МОНОГОРОДА

Перед своей командой Текслер ставит задачу вернуть уровень экономики региона во II полугодии на «доковидный» уровень.

Актуальная тема для области — поддержка моногородов, их у нас 16. В стране — 321. Алексей Текслер предложил распространить на градообразующие предприятия меры поддержки, аналогичные принятым в отношении системообразующих. От состояния ключевых производств в моногородах зависит социальное благополучие. Важно обеспечить предприятиям доступ к антикризисным банковским продуктам.

У некоторых моногородов есть статус территорий опережающего развития, гарантирующий льготы резидентам.

— Инвесторы осторожны в принятии решений. А время, когда в ТОРах можно получить преференции, — это первые три года. Для многих ТОРов этот срок истек. Предлагаем продлить период на один-три года, что позволит привлечь инвесторов, — сказал губернатор.

«ДОНАСТРОЙКА» СИСТЕМЫ ПОМОЩИ

Текслер озвучил предложения поддержки россиян, попавших в трудное положение из-за «ковидного» кризиса. В частности, о расширении категории получателей выплаты в три тысячи рублей на ребенка.

— Владимир Владимирович, вы уже говорили о востребованности выплаты в размере 3000 рублеи на несовершеннолетнего ребенка в центрах занятости. Мы предлагаем распространить ее на тех, кто был без работы и до 1 марта и на индивидуальных предпринимателеи , потерявших свои статус.

РАБОТА ДЛЯ ВЫПУСКНИКОВ

Обсудили помощь выпускникам вузов и ссузов. Из-за эпидемии COVID-19 многие не прошли производственную практику. Не приобрели опыт, нужный для трудоустройства.

— У себя в регионе мы разработали программу помощи выпускникам и предлагаем поддержать ее из федерального бюджета, выделив стимулирующие субсидии работодателям на создание временных рабочих мест для выпускников вузов и техникумов в размере МРОТ на три-шесть месяцев, — сказал губернатор.

В течение этого времени выпускник зарекомендует себя и получит работу.

Нужны программы быстрого переобучения и онлайн-курсы для получения востребованной второй профессии.

— В рамках законодательства о контрактной системе центры занятости могли бы заказывать у вузов и ссузов услуги без проведения торгов, чтобы успеть за быстро меняющейся ситуацией на рынке труда. Это поддержит и учебные заведения, — сказал Текслер.

МОБИЛЬНЫЕ ПЛАТФОРМЫ

Новация, озвученная Алексеем Текслером, — создание новой цифровой платформы, цифровой службы мобильной занятости. Она позволила бы поддерживать людей в поиске работы.

Глава государства одобрил предложения главы региона.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Губернатор Челябинской области:

— Предлагаю создать российскую цифровую службу мобильной занятости, используя технологии и принципы, аналогичные тем, которые применяются ведущими агрегаторами при разработке их онлайн-сервисов. В целом вся система поддержки должна помогать людям обретать необходимые квалификации и компетенции, стимулировать их к активному поиску работы и оформлению трудовых отношений «вбелую».