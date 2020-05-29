2020-05-29T06:09:49+03:00
Общество

Студенты многопрофильного колледжа проходят практику дистанционно

Сейчас студентам необходимо самостоятельно составить технологические карты процесса, разработать чертежи, схемы и эскизы
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Студенческая практика — неотъемлемая часть учебного процесса. В условиях перехода на дистанционное обучение появилась необходимость использовать современные онлайн-платформы и в процессе взаимодействия студентов и мастеров производственного обучения. В Многопрофильном колледже МГТУ им. Г.И. Носова некоторые виды практик,реализация которых невозможна в режиме онлайн, перенесли на следующий учебный год. Другие программы образовательного курса претерпели изменения. Сейчас студентам для освоения будущей профессиональной деятельности необходимо самостоятельно составить технологические карты процесса, разработать чертежи, схемы, эскизы, проанализировать видеоматериал по теме, предлагаемый руководителем практики.

Одним из способов реализации практик стала демонстрация видов работ и трудовых приемов из учебных мастерских и лабораторий. Преподаватели и мастера производственного обучения ведут съемки уроков и размещают их на своих образовательных курсах. Студенты в режиме онлайн знакомятся с рабочими местами, изучают назначение оборудования и инструментов, при помощи которых они обязательно закрепят свои полученные умения в следующем учебном году.

Для абитуриентов в 2020 году Многопрофильный колледж МГТУ им. Г. И. Носова предлагает 16 образовательных программ среднего профессионального образования по направлениям: строительство, IT-технологии, электроэнергетика, машиностроение, наземный транспорт и сфера обслуживания. Познакомиться с ними можно по ссылке.

Об особенностях поступления в Многопрофильный колледж, о правилах приема и порядке подачи документов смотрите запись онлайн-трансляции дня открытых дверей.

Подавайте документы в электронном виде на сайте Магнитогорского государственного технического университета МГТУ им. Г.И. Носова через личный кабинет поступающего.

ИСТОЧНИК KP.RU

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