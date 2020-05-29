В Челябинской области федеральные трассы расширят до четырех полос

Главная задача — повысить пропускную способность дорог и увеличить количество полос движения до четырех.

— Это сделает наши дороги не просто современными, качественными, это сделает их более безопасными, сократит количество аварий, в том числе с погибшими на дорогах, — говорит Алексей Текслер.

«ПОЛНЫЙ КЛЕВЕРНЫЙ ЛИСТ»

Как пояснили корреспонденту «КП» — Челябинск» в ФКУ Упрдор «Южный Урал», стартовали работы на 40-м км участке трассы М-5 между Челябинском и Екатеринбургом. Дорога расширится до четырех полос.

— В этом году вы завершаете работы до Чебаркуля, это крайне важно, — обратился Алексей Текслер к Сергею Бойко. — Важно продолжить эту работу, уже в ближайшие годы начать реконструкцию до четырех полос дороги в сторону Златоуста и дальше через всю горнозаводскую зону. У этой территории большой рекреационный потенциал.

Участок М-5 в районе Травников действительно расширен до четырех полос. Завершаются реконструкция и строительство на девятикилометровом участке от Чебаркуля до Еланчика. Новая дорога обойдет аварийный чебаркульский перекресток и выйдет на новую развязку по типу «полный клеверный лист».

Через несколько лет М-5 прирастет участком дороги в объезд Сима. Фото: пресс-служба ФКУ Упрдор «Южный Урал»

ЭСТАКАДЫ, РАЗВЯЗКИ, МОСТЫ

В Челябинской области начинаются большие строительные работы на трассе М-5 в горнозаводской зоне. До 2024 года будет реконструировано 44 км дороги: это участок с 1564 по 1609 км. Дорога нескоростной III категории станет скоростной категории I-б.

В пресс-службе ФКУ Упрдор «Южный Урал» рассказали, что строительство разбито на три этапа.

Сначала реконструируют участок протяженностью в 14 км, построив четыре моста через реки Атя и Ук. Работы завершатся к концу 2022 года.

— Второй этап — это строительство 19-километрового транспортного обхода города Сим на участке с 1578 по 1598 км. Появятся две эстакады и двухуровневая транспортная развязка. Третий этап — это ввод к 2024 году трех новых эстакад и транспортной развязки в разных уровнях. Они обеспечат безопасное движение транзитного транспорта на обходе Сима, — рассказали в пресс-службе Упрдор «Южный Урал».

Полностью проект будет реализован к ноябрю 2024 г. Регион получит современную четырехполосную трассу. Из Сима выйдет транзитный поток.

Алексей Текслер обозначил задачи, стоящие перед регионом и подразделением Росавтодора:

— На трассе М-5 «Урал» начнется реконструкция дороги от границы с Башкортостаном до Аши. В работу запустят отрезок трассы в 15 км от самой границы с республикой, расширив его до четырех полос. За пять лет будут построены три двухуровневые транспортных развязки и четыре моста через реки Симгаза, Ардегель, Маяса и Трамшак.

В 2021 г. начинается реконструкция федеральной трассы Р-254 на Курган на 25-километровом участке после выезда из Челябинска.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Губернатор Челябинской области:

— Расширение трассы в горнозаводской зоне считаю приоритетом — есть большой запрос наших жителей. Понятно, что это логистическая составляющая, основной трафик, который сегодня идет из европейской части страны в Сибирь и наоборот. Именно расширение этой трассы сегодня жизненно необходимо.