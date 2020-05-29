Уже хочется красок: когда в сквере «Алое поле» в центре Челябинска высадят цветы

В Челябинске начали высаживать цветы после ослабления режима самоизоляции. Но в сквере на Алом поле почему-то все еще нетронутые заросшие клумбы. После ремонта парк стал гораздо уютнее, и теперь всегда наполнен отдыхающими, которым приходится любоваться сорняками. При этом суммы на облагораживание клумб были запланированы приличные.

По словам главы Центрального района Виктора Ереклинцева, на четырех больших клумбах по бокам от храма Александра Невского на следующей неделе высадят однолетники. Остальные цветники засадят многолетниками во второй половине июня. Также в сквере досадят кустарник.

По документации на сайте Госзакупок клумбы у храма засадят 5-6 июня.Фото: Юлия РЕУТОВА

Мы зашли на сайт Госзакупок и посмотрели, какими красками скоро заиграет сквер.

Клумбы с таким же цветочным оформлением будут и со стороны улицы Красной. Фото: zakupki.gov.ru

На Аллее пионеров уже частично высадили сальвии. Фото: zakupki.gov.ru

Из-за коронавируса сроки высадки цветов на Алом поле не сместились, глава района отметил, что посадка всегда начинается в конце мая — начале июня.

Всего в этом году на устройство цветников в Центральном районе выделено 19 миллионов рублей.

— Это контракт районный на семь тысяч квадратов, 40 больших клумб, порядка 450 тысяч единиц рассады. Контракт заключен порядком на 19 миллионов, но будет снижение цены, потому что у нас часть объектов выпала, в том числе было принято решение высаживать многолетники. Поэтому по факту, естественно, эта сумма будет меньше, — рассказал КП-Челябинск глава Центрального района Виктор Ереклинцев.

Предлагаем посмотреть, какие еще узоры скоро сделают на клумбах в Центральном районе.

Фото: zakupki.gov.ru

Фото: zakupki.gov.ru

Фото: zakupki.gov.ru

Фото: zakupki.gov.ru

Фото: zakupki.gov.ru

Фото: zakupki.gov.ru

Фото: zakupki.gov.ru

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