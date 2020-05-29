«Перенес операцию на мозге, лежит в коме»: сотрудница ФСБ сбила фельдшера скорой помощи в Челябинске

Утром 22 мая Илья Онянов отправился на работу. Раньше молодой фельдшер трудился на подстанции скоро помощи Северо-Запада, а потом перешел в ОКБ № 3 — принимал вызовы пациентов. До больницы Илье предстояло проехать несколько остановок с улицы Профессора Благих до Молодогвардейцев. Когда медик пытался перейти дорогу, его сбила машина.

Четкой разметки и светофора на этом участке нет. И автоледи, сидевшая за рулем Subaru Forester, видимо, не смогла адекватно оценить обстановку и даже не заметила знак пешеходного перехода.

— Авария произошла в 8.40 утра. 41-летняя женщина за рулем Subaru Forester совершила наезд на 33-летнего мужчину, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Пострадавший доставлен в больницу, — рассказали КП-Челябинск в пресс-службе отдела пропаганды городской ГИБДД.

ЗА ЖИЗНЬ КОЛЛЕГИ БОРЮТСЯ ВРАЧИ

Мало кто знает, что пострадавшему мало выжить в момент ДТП. Самое сложное начинается позже, в больнице. Именно там доктора вытаскивают покалеченных под колесами с того света. При столкновении с иномаркой Илья Онянов получил тяжелые травмы.

— У Ильи открытая черепно-мозговая травма, множественные переломы костей черепа и костей таза, внутричерепная гематома. Ему сделали операцию на головном мозге. Сейчас он в коме, — рассказали КП-Челябинск коллеги пострадавшего медика.

КП-Челябинск попыталась связаться с супругой пострадавшего медика. От общения с прессой женщина отказалась. Она в подавленном состоянии. Друзья Ильи рассказали, что пара воспитывает ребенка.

Пресс-служба ОКБ № 3 тоже не хочет комментировать состояние медика. Все надеются, что врачи сделают все возможное, чтобы поставить Илью Онянова на ноги.

ДЕЛО ОТДАЛИ ВОЕННЫМ СЛЕДОВАТЕЛЯМ

После проверки обстоятельств аварии в ГИБДД все материалы по делу передали в 308-й военный следственный отдел СУ СК России — дама на иномарке оказалась сотрудницей областного УФСБ.

Как рассказал источник КП-Челябинск, первоначально проверку по делу проводила полиция. Когда стало понятно, что пострадавшему нанесли тяжкий вред, материалы передали в Следственный комитет. Когда выяснилось, что дама, сидевшая за рулем, является военнослужащей, дело передали в военный отдел — так положено по закону.

— Здесь должны возбудить уголовное дело. Тяжесть будет зависеть от состояния пострадавшего. Если мужчина выживет, второй участнице ДТП грозит ч. 1 ст. 264 УК РФ. Если медик погибнет, то ч. 3 ст. 264 УК РФ, — рассказал наш собеседник.

Первая часть предполагает лишение свободы на два года, третья часть - до пяти лет.

Илья Онянов перенес тяжелейшую операцию и находится в коме. Фото: соцсети.

По словам нашего собеседника, дело непростое. Свидетелей ДТП практически нет.

Коллеги Ильи Онянова начали поиск очевидцев аварии. Они боятся, что следствие не соберет достаточных показаний, чтобы восстановить ход событий. Через редакцию «Комсомолки» коллеги Ильи Онянова просят откликнуться всех, кому есть что сказать. И пешеходов, и автолюбителей. Может быть, у кого-то сохранилась запись трагического инцидента на видеорегистраторе.

Если вы стали свидетелем этой аварии, свяжитесь с нашей редакцией.

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