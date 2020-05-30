2020-05-30T04:55:42+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Челябинске, последние новости на 30 мая 2020 года: карантин в Росгвардии, прокуратуру заинтересовали костюмы «Каспер»

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Челябинске на раннее утро 30 мая 2020 года
Юрий МАРИСОВ
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В Челябинске 757 заболевших коронавирусомВ Челябинске 757 заболевших коронавирусомФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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По данным на утро 29 мая, в Челябинске зафиксировано 757 случаев заражения вирусом нового типа. 276 человек выписано, девять больных не удалось спасти.

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Несколько начальников из подразделения Росгвардии отправлены на карантин как «контактные». У сотрудницы, работавшей с документами, выявили коронавирус. Ближайшие две недели на самоизоляции проведут семь офицеров.

Опасения врачей не прошли даром. Прокуратура инициировала проверку новых защитных костюмов «Каспер+», ранее выданных медперсоналу. Напомним, что врачи выразили опасения по поводу качества нового обмундирования без сертификатов соответствия, производимого фирмой, не имеющей опыта в данной сфере.

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер выступил на виртуальном форуме «Большой день предпринимателя Челябинской области — 2020». Главная задача, по словам главы региона, состоит в избежании массовых увольнений.

Всего в Челябинской области зафиксировано 2736 случаев заражения, вылечилось 1180 южноуральцев. Статистика вновь неутешительная: за прошедшие сутки в регионе 150 случаев заражения и лишь 74 выздоровления от инфекции. Последним городом «чистым от ковида» остался Карабаш, мы попытались разобраться, почему.

Погибшую в очаге инфекции фельдшера посмертно представят к награде Челябинской области. С таким предложением выступила вице-губернатор Ирина Гехт при посещении больницы №1 в Златоусте. В конце апреля горбольница стала очагом заболеваемости. Женщина 43 года проработала в медицине и умерла от заражения ковидом.

Всего в Уральском федеральном округе за весь период зарегистрировано 13 627 случаев COVID-19, что составляет 4 % от общего числа по России.

Наибольший процент выявленных случаев за весь период приходится на следующие регионы:

Свердловская область 36%

Челябинская область 18%

Ямало-Ненецкий автономный округ 17%

Ханты-Мансийский автономный округ 16%

Тюменская область 12%.

Курганская область — 1%

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ИСТОЧНИК KP.RU

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