Коронавирус в Магнитогорске, последние новости на 30 мая 2020 года: ВИЧ-инфицированный с COVID-19, исправительные работы в больнице

На раннее утро 30 мая в Магнитогорске зафиксировано 653 случая заражения коронавирусом. Из них 200 заболевших выздоровело, 14 умерли.

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Теперь магнитогорских правонарушителей по решению суда будут направлять на обязательные работы в городскую больницу №1, в которой на данный момент организовано лечение для зараженных ковидом. Такое решение принял мэр Магнитогорска Сергей Бердников. В «красную зону» проштрафившихся, конечно, не пустят. По опыту Москвы, такие работники наводят порядок на территории больницы или разгружают медикаменты и продукты.

Магнитогорский наркодиспансер закрывают на карантин. У одного из пациентов с ВИЧ-инфекцией обнажили коронавирус. Заболевший переведен в горбольницу. Экстренная помощь людям с вирусом иммунодефицита пока будет оказывать в психоневрологической больнице.

В рамках благотворительной программы «Мы Вместе» планируется раздача продуктовых наборов малоимущим и пенсионерам. Доставкой будут заниматься соцработники и волонтеры по заявкам. Всего планируется собрать около 154 тысяч комплектов.

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