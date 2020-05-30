Жена хоккеиста из Челябинской области Малкина ответила на критику в адрес мужа из-за американского паспорта

Анна Кастерова, жена хоккеиста из Челябинской области и центрального нападающего клуба НХЛ «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина, ответила на критику, поступающую в адрес мужа из-за американского гражданства. Супруга известного спортсмена объяснила, что у нее с мужем просто не был другого выхода, и несмотря на иностранное гражданство, Евгений Малкин — патриот до мозга костей.

— Это очень печально. Женя — патриот России и своего родного города Магнитогорска. Он помогает многим людям из этой страны. У нас была безвыходная ситуация — нам нужно было расписаться. Это не было так, что «давайте сделаем это быстро, через связи». У нас были реальные обстоятельства. В США стопроцентная бюрократия. Неважно, кто ты: выдающийся игрок НХЛ или помощник президента — у всех один сценарий. Это была вынужденная мера. Таким образом, мы сократили срок получения моих документов. Америка сейчас — его второй дом. Он здесь работает, зарабатывает деньги. О чем мы вообще говорим? Он отказался от России? Нет, — рассказала Анна Кастерова «Спорт-Экспресс».

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Напомним, Евгений Малкин и телеведущая Анна Кастерова живут в браке около 4 лет, в ноябре 2015 года спортсмен сделал предложение возлюбленной. А в мае 2016 у пары родился первенец, мальчика назвали Никитой.

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