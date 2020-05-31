Коронавирус в Челябинске, последние новости на 31 мая 2020 года: число больных растет, лагеря ждут детей на отдых

На раннее утро 31 мая в Челябинске 757 случаев заражения COVID-19, из них девять случаев летального исхода и 276 выздоровления. Всего в области 2878 случаев, 1258 южноуральцев покинули больницы. За прошедшие сутки заразилось 142 человека, выписано 78. Последним незараженным городом в области остается Карабаш.

Детские лагеря готовы начать свою работу не ранее июля при соблюдении определенных условий. Одно из них — на территории в течение двух недель не должно быть случаев заражения ковидом. Пока что дети могут бесплатно записаться в виртуальные лагеря, начинающие свою работу с 1 июня.

Первые итоги дистанта и работа летних лагерей в Челябинской области, — замминистра образования Елена Коузова 00:00 00:00

ИЗ ВАЖНОГО ЗА ПРОШЕДШУЮ НЕДЕЛЮ

Челябинская область перешла к первому этапу снятия ограничений. Теперь южноуральцам разрешены прогулки, но только с условием соблюдения социальной дистанции. Открылись непродовольственные магазины с площадью до 400 квадратных метров. Требование носить маску в общественных местах не отменено, нарушение грозит штрафом до 30 тыс. рублей. Также для однодневных посещений открыты национальные парки «Таганай» и «Зюраткуль».

Вспышка заражений коронавирусом произошла в челябинском училище штурманов. Заболевший был доставлен в инфекционное отделение военного медицинского учреждения. Затем положительный результат был зафиксирован у ещё 12 курсантов, они проходят лечение.

Антимонопольная служба заинтересовалась рекламой гостиницы, приглашающей южноуральцев на отдых. Экспертам УФАС не понравился слоган «семь дней с короной и без вируса», его сочли преуменьшающим угрозу коронавируса и обманывающим посетителей.

Президент России Владимир Путин принял решение о переносе саммитов ШОС и БРИКС в связи с пандемией коронавируса. Пока не сообщается, затронет ли это это мероприятия, проводимые в Челябинске. Неизвестна и новая дата проведения саммитов.

Была возобновлена работа поликлиник в штатном режиме. Вновь проводятся женские консультации для контроля беременности. Также разрешили проведение абортов в дневных стационарах. Врачей и пациентов при этом будут проверять на ковид.

В связи с повышенным ростом заболеваемости, губернатор Челябинской области Алексей Текслер продлил режим повышенной готовности до 15 июня. Его зам Ирина Гехт объяснила резкую вспышку нарушением режима самизоляции во время майских праздников.

Челябинским врачам начали выдавать новые защитные костюмы «Каспер+». У врачей сразу возникли вопросы к качеству защиты, она показалась им подозрительно тонкой. Да и производитель обмундирования не внушает доверия. Прокуратура откликнулась на опасения врачей и инициировала проверку.

Челябинских медиков одели в «Касперов» из «Мира танцев» 00:00 00:00

В отделении Росгвардии произошла вспышка заражения. У сотрудницы, работавшей с документами выявили коронавирус. Ближайшее время в двухнедельной изоляции проведут семь офицеров.

Несмотря на запрет принимать туристов, некоторые отели все-таки не удержались перед прибылью. Укрыться не получилось. Так, например, отелю «Фонград» на берегу озера Тургояк после рейда полиции пришлось ответить в суде. Владельцу отеля грозил штраф до 500 тыс. рублей, однако позже Миасский городской суд прекратил административное дело.

С 1 июня в Челябинской области начинается регистрация браков. Будут соблюдены все меры предосторожности, на церемонию будут пускать только молодоженов. Прием граждан будет производиться по предварительной записи через портал Госуслуг.

Абсурдный случай произошел с жительницей Челябинска. Ее сначала отказались обслуживать без маски, а на вопрос о покупке маски предложили купить в этом же магазине. Выходит, что покупательницу все таки обслужили без защитного средства.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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