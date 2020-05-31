2020-05-31T18:41:52+03:00
Коронавирус Covid-19

В Челябинске многодетная мама, заболевшая коровирусом, неделю добивалась воссоединения с семьей

Трое детей, младшему из которых всего десять месяцев, тоже оказались в больнице
Сергей ГРУШАКОВ
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Вся семья оказалась в больнице из-за коронавирусаВся семья оказалась в больнице из-за коронавирусаФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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В Челябинске многодетная мама, заболевшая коронавирусом, неделю добивалась перевода в больницу к детям. Опасный вирус разделил семью, но врачи отказывались перевозить женщину в другое лечебное учреждение, где находились ее десятилетняя дочь, двухлетний сын и десятимесячный малыш.

Семья Разины заболела в середине мая. До этого они побывали на похоронах, где было много родственников. Возник большой очаг. Но коронавирус заподозрили не сразу.

— Заболели дети и я. Был насморк, потеря обоняния, у младшего сына температура под 38. Потом дети стали чувствовать себя лучше, а у нас с мужем температура держалась. У свекрови обнаружили пневмонию, ее положили в больницу. Мы тоже решили обследоваться. В результате, 22 мая я попала в ОКБ № 2 Челябинска, — рассказывает многодетная мама. — Муж сейчас тоже лежит здесь, но на другом этаже, до сих пор кашляет кровью. 25 мая в больницу положили детей — у младшего коронавирус уже подтвердился, а у старших пока нет.

В ДГКБ№9 детей привез свекр Разины, он оставил малышей и быстро вернулся домой, потому что находится на карантине. По словам женщины, детей даже не сразу определили в палату. Позже к ним перевели их бабушку.

— Она с ними находятся почти неделю, сама очень ослаблена после болезни и физически не может следить за детьми. Тем более младшему нужно постоянное внимание. Я попросила перевести меня к ним, потому что чувствую себя гораздо лучше и все лечение сводится к получению двух таблеток, но на мои просьбы никто не реагировал.

Изолированная в боксе Разина так и не смогла достучаться до заведующей отделением. Другие врачи ей говорили, что не занимаются никакими переводами в другие больницы. Женщина обзвонила все структуры и даже написала обращение к губернатору Челябинской области Алексею Текслеру.

— Звонила в Роспотребнадзор, Минздрав Челябинской области области, Министерство социальных отношений. Все перенаправляют друг к другу. Замкнутый круг! Здесь врачи тоже не идут навстречу. Согласно ч. 3 ст 51 ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в российской федерации» одному из родителей предоставляется право на бесплатное совместно нахождение с ребенком в медицинском учреждении. Прошу вас помочь нам в этом, переправить меня к моим детям! В ДКГБ № 9 сказали родителям самим добиваться этого, так как «ваши дети никому не нужны», — написала в обращении Разина.

— Мы каждый день созваниваемся, общаемся по видеосвязи. Дочка помогает ухаживать за младшим, на руки его берет, кормит. А если свекровь сейчас уедет домой, я не знаю, что будет. У детей даже телефона нет, — переживает Разина.

Пока семья находится в больнице, им помогают знакомые и родственники, которых вирус обошел стороной. Они привозят детям продукты, фрукты и сладости, чтобы хоть как-то поддержать их.

Многодетная мама сама является врачом, работает в больнице. Но Разина не ожидала, что окажется в такой ситуации — муж этажом выше в отдельном боксе, дети в другом лечебном учреждении, а между ними стена равнодушия. К ситуации подключилась и уполномоченный по правам ребенка в Челябинской области Евгения Майорова.

— Информация дошла до начальника управления здравоохранения Натальи Горловой и сейчас женщину на скорой перевезут к детям. Вопрос решился, — сообщила «Комсомольской правде» Евгения Майорова.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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