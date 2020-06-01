Коронавирус в Челябинске, последние новости на 1 июня 2020 года: вспышка болезни на похоронах, врачи разлучили семью

По последним данным в Челябинске зарегистрировано 757 случаев заражения COVID-19. Из них 276 уже выписано из больницы. С начала эпидемии девять больных скончались.

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Теперь прибывающим в Челябинск из Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга нет необходимости проводить две недели на обязательной самоизоляции. Соответствующее решение принял губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Связано оно с улучшением эпидемиологической обстановки в этих регионах, а также отсутствием «завозных» случаев заражения за последнее время.

Челябинка, заболевшая коронавирусом, целую неделю добивалась перевода к детям. Семья побывала на похоронах, где присутствовало много родственников, после чего заболели. Супругов положили в «Коммунарку» (ОКБ №2), но на разные этажи, а малышей отправили в «девятку». По закону один из родителей имеет право находится с ребенком в одном медицинском учреждении. К проблеме пришлось подключиться уполномоченному по правам ребенка Евгении Майоровой.

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С 1 июня в Челябинске возобновят регистрацию браков. Однако пышные торжества планировать не стоит — в загсе могут присутствовать только молодожены. Южноуральцы могут воспользоваться и другими услугами по регистрации всех видов гражданского состояния. Прием будет осуществляться по предварительной записи.

Всего в Челябинской области с начала эпидемии заболели 3018 человек, за последние сутки выявлено 140 заболевших. 1323 южноуральца выздоровели (+65 за сутки). За прошедшие сутки умерло два человека. У одного были хронические заболевания, а ковид оказался сопутствующим. Еще один пациент — 35-летний мужчина слишком долго тянул с походом в больницу, что привело к осложнениям. Пациента доставили в реанимацию, подключили к аппарату ИВЛ, но было слишком поздно. На сегодняшний день это самый молодой погибший от COVID-19.

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