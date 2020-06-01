Коронавирус в Магнитогорске, последние новости на 1 июня 2020 года: танцы без социальной дистанции и никакого каратнина после Москвы и Питера

По последним данным в Магнитогорске 727 случаев заражения ковидом, из них 231 заболевший вылечился, 14 умерли. Но эта цифра может увеличиться.

Подпольная дискотека в Магнитогорске.Видео: Верстов.Инфо

Дело в том, что не для всех увеселительных заведений города писан закон. Местный портал «Верстов.Инфо» опубликовал видео, на котором около сотни молодых людей задорно отплясывают под хиты современной эстрады.

— Танцуй, пока не больной, — иронизируют журналисты.

Ранее клуб сообщил о возобновлении работы: «Мы будем рады видеть вас в нашем заведении», с пометкой «Воздержитесь от фото и видеосъемки». Но ведь не запостил — не было. Видео уже посмотрела полиция. Заведению грозит «дизлайк» в виде крупного штрафа.

Медицинские маски будут разлагаться сотни лет, но из них можно делать лавочки и лежачих полицейских, — Дмитрий Закарлюкин 00:00 00:00

В рамках первого этапа снятия ограничительных мер с 1 июня будет увеличено количество трамвайных рейсов на маршрутах 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 29. Посмотреть обновленное расписание можно на сайте «Маггортранса». Всего на маршруты выведут 80 дополнительных рейсов.

Прибывающим в Магнитогорск из Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга теперь не надо сидеть на карантине 14 дней. Такое решение принял губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Причиной послужило улучшение эпидемологической обстановки в этих регионах и отсутствие случаев «завозных» случаев заражения в области. Всего в Челябинской области 3018 случаев заражения, за последние сутки выписано 140 человек, 65 выздоровели, два летальных исхода.

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