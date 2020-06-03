3 июня отмечается Всемирный день велосипеда. «Комсомолка» решила выяснить, работает ли в режим ограничений велопрокат в Челябинске 2020: какие пункты открыты, адреса, стоимость. Оказалось, что практически все точки уже предоставляют свои услуги, но в аренду велосипеды дают при определенных условиях.

24 мая челябинцам разрешили прогулки и занятия спортом на улице с соблюдением социальной дистанции и санитарно-эпидемиологических норм. Многие по привычке бросили в пункты проката велосипедов в Челябинске.

— Недавно я решила изменить привычный веломаршрут «дом — городской бор» и разведать менее популярные места катания, — рассказывает читательница КП-Челябинск. —Нашла на карте работающий велопрокат и позвонила, чтобы взять велик на пару часов. Любезная девушка-менеджер посетовала, что в период действия режима самоизоляции и повышенной готовности работать как обычно прокат не может — выписывают штрафы. Поэтому, чтобы не закрыться совсем, приходится договариваться с клиентами на доставку велосипедов и привозить технику прямо домой. Все по принципу бесконтактной доставки — как с пиццей или интернет-заказами. В результате бронировать велик приходится не меньше чем за день. Поскольку на следующий день у меня были другие планы, попробовала уговорить менеджера на обходной маневр.

Договорились о том, что один случайно освободившийся велосипед механик проката выгрузит из «доставочной» машины на автопарковке, а после катания девушка вернется на то же место, чтобы оплатить услугу и забрать из залога документы.

— Откровенно говоря, не понимаю, зачем заставлять прокатчиков так конспирироваться, либо тратить время и топливо на развоз инвентаря по квартирам. Ведь велик все равно отдают тщательно протертый дезинфицирующим раствором. Да и в части передвижения во время режима самоизоляции велосипед — отличная вещь, — добавляет челябинка.

В городских парках точки аренды пока закрыты, равно, как и все аттракционы – до особого распоряжения. Но есть много других мест.

Муниципальная лыжная база (ул. Лесопарковая, 2-а), тел.: 202-00-74

Прокат велосипедов (взрослый/детский): 160/110 руб./час, последующие часы 100/50 руб.

Прокат роликовых коньков (с комплектом защиты, размеры с 36 по 46): 110 руб./час, последующие часы — 50 руб.

Часы работы: 10.00 — 21.00 (будни), 9.00 — 21.00 (выходные). Выдача инвентаря – до 20.00

Точки проката инвентаря

пр. Ленина 84 (справа от памятника Курчатову), тел.: 776-91-66

Прокат велосипедов (взрослый/детский): 250/200 руб./час, последующие часы 100 руб.

Прокат роликовых коньков и самокатов: 200 руб./час, последующие часы — 100 руб. Комплект защиты – 100 руб.

Прокат лонгборда (скейтборд): 250 руб./час, последующие часы — 100 руб

Часы работы: 10.00 — 22.00. Выдача инвентаря – до 21.00

ул. Братьев Кашириных (жилой комплекс «Флагман»), 124, тел.: 776-62-47

Прокат велосипедов (взрослый/детский): 250/200 руб./час, последующие часы 100 руб.

Часы работы: 10.00 — 22.00. Выдача инвентаря – до 21.00.

ул. Энтузиастов, 7 (район ЮУрГУ), тел.: 265-60-05.

Прокат велосипедов (взрослый): 150/250/390 руб./1,2,3 часа, с 20.00 до 10.00 – 300 руб., сутки – 690 руб.

Часы работы: 10.00-20.00.

ул. Молодогвардейцев, 35 (недалеко от пересечения с пр. Победы), 8 900 024 5180.

Прокат велосипедов (взрослый/детский): 200/150/100 руб./1,2,3 и последующие часыСутки — 750 и 1000 руб.

Часы работы: 10.00 - 20.00.

пр. Ленина 77 (остановка «Гражданпроект»), тел.: 216-41-99

Прокат велосипедов: 200 руб./час, последующие часы — 100 руб. Сутки – 800 руб.

Прокат роликовых коньков и самокатов: 150 руб/час, последующие часы — 100 руб. Сутки — 600 руб.

Часы работы: 11.00-22.00

Ул. Лесопарковая, 6а/1 (у памятника Курчатову). Тел.: 750-55-91

Прокат велосипедов: 200/150 (взрослый/детский) руб. час, последующие часы — 100 руб. Сутки – 800 руб.

Прокат роликовых коньков и самокатов: 150 руб/час, последующие часы — 100 руб. Ночь – 350 руб., сутки — 800 руб.

Прокат электросамокатов: 300 руб – 30 мин, 500 руб – 1 час.

Часы работы: 10.00-22.00

НА ЗАМЕТКУ

Где покататься в Челябинске (планируйте маршрут заранее)

— ПКиО им. Гагарина

— Шершневский лесопарк

— Площадка у памятника Курчатову

— Детский парк (около ЛД «Мечел»)

— Лесной массив у лыжной базы на Северо-Западе

— Сад Победы

— Никольская роща

— Велодорожка: ул. Университетская Набережная до ул. Лесопарковая: ул. Университетская Набережная — ул. Труда (до ост. «Зоопарк»)

СПРАВКА «КП»

Что взять с собой для проката

Документ удостоверяющий личность — паспорт, водительское удостоверение, военный билет, заграничный паспорт, техпаспорт на автомобиль. Денежный залог: роликовые коньки — от 3 тыс. руб., велосипед — от 10 тыс. руб.

Детям до 14 лет инвентарь выдается под залог свидетельства о рождении и копии паспорта родителей.

В комплекте с велосипедом, самокатом и роликовыми коньками вам могут предложить защитную экипировку (уточняйте в точках проката).

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