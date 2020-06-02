2020-06-02T06:09:31+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Челябинске, последние новости на 2 июня 2020 года: новые правила в МФЦ и туристы из очага эпидемии

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Челябинске на 2 июня 2020 года
Юрий МАРИСОВ
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За минувшие сутки умер еще один челябинецЗа минувшие сутки умер еще один челябинецФото: Валентина ВАГАНОВА
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По данным на раннее утро 2 июня, в Челябинске зарегистрировано 903 случая заражения COVID-19. 366 человек выписаны. За минувшие сутки статистику умерших пополнил еще один челябинец. Итого 10 погибших.

— 63-летний пациент скончался от COVID-19. Наложилась болезнь сердца, - рассказала пресс-секретарь областного минздрава Марина Сергеева.

Последние новости по коронавирусу в Челябинске на 1 июня

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Всего на Южном Урале зарегистрировано 3 132 случая заражения ковидом (+114 за прошедшие сутки). Из них 1 336 выписаны (+13) и 43 умерли (+2).

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер вышел в прямой эфир на федеральном канале «Россия 24» с отчетом о коронавирусе в регионе. Он рассказал, что благодаря производству масок «Областным аптечным складом» удалось установить цену 15 рублей за штуку, что заставило другие аптеки снизить цены до 25-30 рублей. Отчитался Текслер и о ситуации с заражениями ковидом на Южном Урале, обнадежив, что больше половины случаев болезни проходят бессимптомно.

Теперь посетителям челябинского МФЦ будут измерять температуру при входе. В случае чего отправят домой и вызовут врача. Ранее в многофункциональных центрах ввели еще одну мера профилактики коронавируса — внутрь пускают ограниченное количество людей для соблюдения социальной дистанции.

В Челябинск вернулись 23 туриста из США. Сейчас эта страна лидирует по количеству заболевших. Прибывшие доставлены в областной центр реабилитации «Смолино» для прохождения карантина и тестов на коронавирус.

В День защиты детей челябинские семьи начали получать пособия на детей в возрасте с 3 до 16 лет. Если вам отказали в выплате из-за ошибки в заполнении документов, можно обратиться повторно.

После смягчения режима повышенной готовности челябинцы отправились к водоемам. На некоторых из них купаться запрещено. Пришлось в срочном порядке выводить бригады спасателей.

Пляжи закрыты, но отдыхающих это не останавливает.Василий ВОРОНИН

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ИСТОЧНИК KP.RU

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