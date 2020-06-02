Четыре полосы вместо «бутылочного горлышка»: в Челябинской области расширяют дорогу до Свердловской области

Дорога на Кунашак пролегает по федеральной трассе М-5 в сторону Екатеринбурга. Сорокакилометровый участок дороги до границы со Свердловской областью всегда была в две полосы. Трафик напряженный — 7 — 12 тысяч автомобилей в час. Десятилетия вопрос о реконструкции участка с расширением до четырех нормативных полос тормозился на федеральном уровне. В этом году ситуация поменялась.

Благодаря активной работе региональных властей на федеральном уровне Южный Урал по решению Москвы получит на реконструкцию участка 4,4 млрд руб. Отвечает за большую работу ФКУ Упрдор «Южный Урал». Дорога будет расширена до четырех нормативных полос I категории.

Работы продлятся дл ноября 2022 года.

1 этап, 2020 год. Участок в 12 км от Голубинки до Караболки.

2 этап, 2021 год. Участок в 9 км от Караболки до Аллаков.

3 этап, 2022 год. Участок в 19,6 км от Аллаков до границы со Свердловской областью. Срок окончания работ — ноябрь.

Отрезок трассы в 40 километров по окончании работ — это полноценные четыре полосы с разворотными петлями, разделительная полоса-отбойник, современные сети освещения, автобусные остановки.

Для укрепления «дорожную одежду» усилят трещиноперекрывающим геоматериалом и двухслойным покрытием, где верхний слой — щебеночно-мастичный асфальтобетон. Гарантия на покрытие — 24 года!

— Контракт на реконструкцию 40-километрового участка М-5 заключен в мае. Проект предусматривает усиление линий электропередач: их станет больше в четыре раза. Появятся барьерное оцинкованное ограждение, новые дорожные знаки, разметка термопластиком, наземные пешеходные переходы. Главное — соблюдение правил дорожного движения. Тогда путь будет безопасным, — говорит и.о. руководителя ФКУ Упрдор «Южный Урал» Сергей Бойко.

Реконструируемый участок осмотрел губернатор:

— Когда я вернулся в регион, задачу расширить этот участок М-5 со старой двухполоски до четырехполосного движения я сразу перед собой поставил, пообещал людям — большое количество обращений поступало от пользователей дороги. Я рад, что мы сегодня говорим не о планах, а видим перспективу работ. Они идут активно, и, надеюсь, уже в августе первый реконструированный участок в 12 км будет готов. Через два года, в 2022-м, мы с вами в четырехполосном движении увидим весь участок до границы со Свердловской областью. Это действительно очень важно. Такую же работу мы ведем на региональных дорогах. Здесь слова не расходятся с делом, это принципиально важно. Второе — вопрос безопасности. Четыре полосы дороги со всеми нормативными элементами — это соответствие самым современным требованиям.

По словам министра дорожного хозяйства и транспорта региона Алексея Нечаева, на 2020 год в Челябинской области запланировано отремонтировать 887 км дорог. Это в два раза больше, чем в прошлом году.

ВСПАХАННАЯ ЦЕЛИНА

Губернатор Алексей Текслер возобновил практику поездок в города и районы. Первым в графике стал Кунашакский район, куда глава региона отправился после осмотра участка на М-5.

В 1995 году на полях у деревни Сулейманово последний раз посеяли кормовую траву кострец. И перестали возделывать землю. За четверть века она превратилась в настоящую целину — твердую, как камень, прошитую корнями сорняков. У стариков кровью сердце обливалось: столько труда пропадает втуне!

Сейчас район исполняет поручение губернатора — вводит в оборот залежные земли. Приходится прикладывать много усилий. У возвращения залежей кроме исполнения продовольственной задачи есть еще одна миссия — препятствование ландшафтным пожарам.

Кунашакский район распахивает целину. Фото: gubernator74 ru

За дело взялся гендиректор ООО «Племзавод «Россия» Владимир Данилов. Его образцовое хозяйство — 1200 молочных коров. Это цифра времен СССР, когда «Россия» гремела на весь Союз рекордными надоями. Итог прошлого года — 10200 кг молока с коровы. Сырье сдается на Челябинский молочный комбинат. В планах Данилова — увеличить поголовье буренок в два раза. Нужны поля — для выращивания ячменя, основной кормовой базы. Племзавод за два года планирует ввести в оборот более 5 тысяч га заброшенной пашни.

«ХИТРАЯ РЫБА»

В Кунашакском районе губернатор пообщался с рыбаками.

МУП «Балык» из Кунашака под разведение рыбы арендует три озера. На берегу одного из них, Каинкуля, побывал глава региона.

В рыбоводческом предприятии работает 20 человек, в путину штат увеличивается. Рыбаки вычищают озеро от карася. Карась — рыба хищная, хитрая. Если не контролировать ее популяцию, быстро расправится с малькам ценных пород рыб. В «Балыке» разводят пелядь и судака.

В три арендованных озера «Балык» выпустил 5 млн личинок ценных пород. Выживет больше половины. Выращенный «урожай» рыбаки реализуют во многих регионах страны. Вплоть до Самарской области.

На Южном Урале 3700 озер, из них 400 могут использоваться под промышленное рыбоводство.

Губернатор в прошлом году поставил задачу увеличить производство рыбы на 2 тыс. тонн, или на треть.

ШКОЛА

В Кунашаке строится новая школа на 500 мест, это поручение губернатора. Под здание отвели большой участок земли почти в центре села. Сейчас подъемные краны дыбятся над возведенным нулевым циклом.

Кунашакская школа, построенная в 1962 году, перегружена: учится 1025 учеников вместо 500, на которых рассчитан проект. Не спасает и пристрой, дети учатся в две смены. Два здания соединены очень узким переходом, он не отвечает требованиям пожарной безопасности.

Алексей Текслер предупредил подрядчика: за темпами стройки следит лично. 1 сентября 2020 года дети пойдут в новую школу.

Еще один вопрос, который Текслер держит на контроле, — транспорт. В Кунашаке разработана программа, и в этом году появятся новые автобусы.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер:

— В Кунашакском районе развитая дорожная сеть, идет беспрецедентный по объемам дорожный ремонт. Большие планы и по газификации района. В некоторых деревнях газ появится в этом году. В целом программа рассчитана на несколько лет. Подробно проговорили с главой все те поручения, которые я давал во время предыдущего визита. Посмотрели те объекты, те задачи, о которых мы договаривались, то, что я людям обещал. Как и везде, есть сложности и проблемы, но в целом динамика положительная.