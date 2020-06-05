Коронавирус уйдет, а удаленка останется? Какие челябинские компании готовы оставить новый формат работы

Пандемия коронавируса заставила челябинцев примерить на себя роль работающей «мамочки в декрете» и устроить домашний офис у себя на кухне. Тем временем многие начальники сидели в кабинете в гордом одиночестве, устраивая совещаний по видеосвязи и выслушивая то выкрики детей на заднем фоне, то обрывки фраз из сериалов.

Коронавирус в Челябинске и области, последние новости на 5 июня 00:00 00:00

ДОМАШНИЙ ОФИС

С какими трудностями столкнулись работодатели и их сотрудники на самоизоляции, КП-Челябинск рассказала специалист по трудоустройству Екатерина Карпенко.

— Рабочее пространство смешивается с домашним, и человек не понимает, когда ему отдыхать, а когда работать. Нарушается привычный распорядок дня.

Дома много отвлекающих факторов, тем более не у всех есть рабочее место. Если детям еще могут организовать стол для учебы, то себе вряд ли. Это повлияло на процесс, работа замедлилась, потому что даже если мы общаемся в мессенджерах, пройдет какое-то время прежде, чем человек ответит.

РАБОТА НИКОГДА НЕ ЗАКАНЧИВАЕТСЯ

Главный бухгалтер челябинского завода Татьяна Раджабова тоже говорит, что самоизоляция выбивает людей из колеи, лишает их привычного образа жизни.

— Я сама работала удаленно, и давно так работаю. У меня ненормированный рабочий день: и в 11 часов вечера могу сидеть работать и в 7 часов утра. Не могу сказать, что это повлияло на результат, потому что у меня есть четкие дедлайны: хочешь, не хочешь, а все равно сделаешь.

КОРОНАВИРУС УЙДЕТ, А УДАЛЕНКА ОСТАНЕТСЯ

Рабочее и домашнее пространства смешиваютсяФото: Юлия ПЫХАЛОВА

Бизнесвумен Ольга Ларина считает, что нельзя просто так взять и посадить человека на удаленку, но сотрудникам пришлось приспосабливаться к новым условиям. Предприниматель рассказала, чему ее научила пандемия коронавируса.

— Эта эпидемия показала, мне, что сотрудников действительно иногда можно отправить поработать дома, люди устают. Или есть какие-то дела: пожалуйста, возьми с собой все, что нужно, и работай из дома. Чтобы в дальнейшем перейти на такой формат, нужно продумывать систему контроля и прикладывать немало усилий, чтобы организовать работу из дома. Но в нашей отрасли это сделать можно.

Ольга говорит, что ее сотрудникам, как и другим людям, не хватает живого общения с коллегами. Современные технологии помогают поддерживать связь, но все мессенджеры только создают эффект присутствия, но не до конца решают проблему коммуникации.

ХОРЕОГРАФИЯ В УГЛУ

Тем не менее, домой переехали не только офисы, но и танцевальные студии. Основатель школы танцев в Челябинске Светлана Савинкова рассказала, как хореографы занимаются с учениками по видео-связи.

— Мы столкнулись с этим впервые и заниматься хореографией удаленно тяжело, потому что у тебя нет возможности подойти к ребенку, показать правильное положение рук, ног. Через экран это все воспринимается гораздо сложнее, и детям непросто ориентироваться. Но бывает, родители помогают, поправляют деток вместо педагогов. Пока мы нажимаем персонально на каждую картинку и рассматриваем, как ребенок выполняет задание.

Хореографам, как и всем, приходилось приспосабливаться к домашним условия, ведь габариты квартиры не позволяют полноценно заниматься, повсюду мебель. Думать, как бы чего не сломать, да и самому остаться целым.

— Приходится умещаться в квартире, давать детям упражнения, которые они смогут сделать в маленьком пространстве, чтобы они не убились. Используем стул вместо хореографического станка станка или даем задания — подойти к углу стен и закинуть ногу в шпагат для растяжки.

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