2020-06-06T05:36:37+03:00
Экономика

Коронавирус уйдет, а удаленка останется? Какие челябинские компании готовы оставить новый формат работы

Плюсы и минусы домашнего офиса
Ангелина ЗАКИРОВА
Поделиться:
Дедлайны не позволяют челябинцам расслабиться даже домаДедлайны не позволяют челябинцам расслабиться даже домаФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

Пандемия коронавируса заставила челябинцев примерить на себя роль работающей «мамочки в декрете» и устроить домашний офис у себя на кухне. Тем временем многие начальники сидели в кабинете в гордом одиночестве, устраивая совещаний по видеосвязи и выслушивая то выкрики детей на заднем фоне, то обрывки фраз из сериалов.

Коронавирус в Челябинске и области, последние новости на 5 июня

00:00
00:00

ДОМАШНИЙ ОФИС

С какими трудностями столкнулись работодатели и их сотрудники на самоизоляции, КП-Челябинск рассказала специалист по трудоустройству Екатерина Карпенко.

— Рабочее пространство смешивается с домашним, и человек не понимает, когда ему отдыхать, а когда работать. Нарушается привычный распорядок дня.

Дома много отвлекающих факторов, тем более не у всех есть рабочее место. Если детям еще могут организовать стол для учебы, то себе вряд ли. Это повлияло на процесс, работа замедлилась, потому что даже если мы общаемся в мессенджерах, пройдет какое-то время прежде, чем человек ответит.

РАБОТА НИКОГДА НЕ ЗАКАНЧИВАЕТСЯ

Главный бухгалтер челябинского завода Татьяна Раджабова тоже говорит, что самоизоляция выбивает людей из колеи, лишает их привычного образа жизни.

— Я сама работала удаленно, и давно так работаю. У меня ненормированный рабочий день: и в 11 часов вечера могу сидеть работать и в 7 часов утра. Не могу сказать, что это повлияло на результат, потому что у меня есть четкие дедлайны: хочешь, не хочешь, а все равно сделаешь.

КОРОНАВИРУС УЙДЕТ, А УДАЛЕНКА ОСТАНЕТСЯ

Рабочее и домашнее пространства смешиваются Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Рабочее и домашнее пространства смешиваютсяФото: Юлия ПЫХАЛОВА

Бизнесвумен Ольга Ларина считает, что нельзя просто так взять и посадить человека на удаленку, но сотрудникам пришлось приспосабливаться к новым условиям. Предприниматель рассказала, чему ее научила пандемия коронавируса.

— Эта эпидемия показала, мне, что сотрудников действительно иногда можно отправить поработать дома, люди устают. Или есть какие-то дела: пожалуйста, возьми с собой все, что нужно, и работай из дома. Чтобы в дальнейшем перейти на такой формат, нужно продумывать систему контроля и прикладывать немало усилий, чтобы организовать работу из дома. Но в нашей отрасли это сделать можно.

Ольга говорит, что ее сотрудникам, как и другим людям, не хватает живого общения с коллегами. Современные технологии помогают поддерживать связь, но все мессенджеры только создают эффект присутствия, но не до конца решают проблему коммуникации.

ХОРЕОГРАФИЯ В УГЛУ

Тем не менее, домой переехали не только офисы, но и танцевальные студии. Основатель школы танцев в Челябинске Светлана Савинкова рассказала, как хореографы занимаются с учениками по видео-связи.

— Мы столкнулись с этим впервые и заниматься хореографией удаленно тяжело, потому что у тебя нет возможности подойти к ребенку, показать правильное положение рук, ног. Через экран это все воспринимается гораздо сложнее, и детям непросто ориентироваться. Но бывает, родители помогают, поправляют деток вместо педагогов. Пока мы нажимаем персонально на каждую картинку и рассматриваем, как ребенок выполняет задание.

Хореографам, как и всем, приходилось приспосабливаться к домашним условия, ведь габариты квартиры не позволяют полноценно заниматься, повсюду мебель. Думать, как бы чего не сломать, да и самому остаться целым.

— Приходится умещаться в квартире, давать детям упражнения, которые они смогут сделать в маленьком пространстве, чтобы они не убились. Используем стул вместо хореографического станка станка или даем задания — подойти к углу стен и закинуть ногу в шпагат для растяжки.

РАНЕЕ НА ТЕМУ

«Мешает муж, хочу выбросить кровать»: как моя квартира проходила испытание самоизоляцией в Челябинске

Опыт журналиста «Комсомолки» и немного прогнозов (читать)

«В застиранной футболке на фоне ободранных обоев»: готовы ли челябинцы к переходу на удаленку

На радио «Комосомольская правда» прямиком из карантина — специалист по подбору персонала Екатерина Карпенко (подробнее)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Московский форум: взаимность - самая важная мера поддержки
11 декабря в Москве на стадионе «ВТБ Арена» состоялся предпринимательский форум «Мой бизнес в Москве». Мероприятие завершило серию из 25 подобных форумов, которые прошли в течение года в регионах России
Оскар Хартманн: «Все, что я имею и о чем только мечтал, мне дала Россия»
5 октября 2019 года. На стадионе «Газпром Арена» в Петербурге во время «Синерджи Глобал форума» Оскар на глазах у 10 тысяч зрителей устанавливает новый мировой рекорд в indoor-гребле. Со второй попытки. С первой ему не хватило 4 секунд
Вадим Живулин: «Наша задача - стимулировать развитие малых и средних компаний»
Близится к завершению первый год действия национального проекта по предоставлению мер господдержки малому и среднему бизнесу в России. Многие предприниматели называют их беспрецедентными
Столица громко заявит стране: твой малый бизнес велик
В Москве 11декабря на площадке спорткомплекса «ВТБ Арена» пройдет итоговый в этом году Всероссийский предпринимательский форум «Мой бизнес», который завершит серию из 25 аналогичных мероприятий в рамках национального проекта по поддержке предпринимателей
Крымский навигатор в мире малого и среднего бизнеса
Крым стал одним из первых регионов, где бизнесменам начали оказывать поддержку по принципу «единого окна». В апреле 2018 г. открылся Дом предпринимателя в Симферополе, а спустя год на его базе запустили центр оказания услуг «Мой бизнес"
Белгород, предпринимательский лифт работает. Входи, едем вверх!
У представителей малого и среднего бизнеса в Белгородском регионе появился надежный, дружелюбный, компетентный и обладающий большими возможностями деловой партнер. С 1 сентября 2019 года в Белгороде, на улице Королева, 2а, работает центр «Мой бизнес»
Надежное плечо: на что могут рассчитывать предприниматели Рязани
Директор регионального центра «Мой бизнес» Лариса Сидоренко рассказала «Комсомолке», насколько господдержка может быть полезной и эффективной. И показала десятки успешных примеров помощи государства нашим предпринимателям
В успешный бизнес - с господдержкой
Тамбовчане распробовали, каково это - развивать свое дело, имея в своем распоряжении финансовые, консультационные и образовательные ресурсы, предлагаемые государством. Тысячи предпринимателей уже обратились за услугами центра «Мой бизнес»
Новости 24
Готовьте купальники: синоптики обещают жаркую неделю в Челябинске
В Челябинской области начали поджигать тополиный пух
Погода в Челябинске на 7 июня 2020: день покажет погоду на лето
На трассе М-5 возле Миасса на два месяца ограничат движение
«Нужно лишить прав пожизненно»: в Челябинске Lexus протаранил детскую площадку
Количество умерших от коронавируса в Челябинской области на 6 июня 2020 года: число погибших перевалило за полсотни
«Зоошизы в своем репертуаре»: матерей возмутила женщина с собакой в магазине Челябинской области
Пострадала пассажирка: в Челябинске маршрутка протаранила иномарку
«Нельзя так бездумно рубить»: общественники показали, как вырубали рощу под «Алмаз» в Челябинске
Обожжено полтела: школьница из Магнитогорска, получившая удар током на железной дороге, находится в тяжелом состоянии
Количество зараженных коронавирусом в Челябинске на 6 июня 2020 года: более ста заболевших и две смерти
Власти объяснили, почему в центре Челябинска вырубят клены и липы
Молодежный театр Челябинска отправится на «Большие гастроли — онлайн»
Южноуральские подростки покорили преподавателей ГИТИСа
В Челябинской области от коронавируса погиб еще один медработник
Евгений Тефтелев останется под домашним арестом до августа