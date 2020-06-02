Мама девочки из Кургана с самым большим родимым пятном рассказала, как дочке делали первую операцию

Вику Хвостанцеву из Кургана часто сравнивают с малышкой, которая появилась на свет в «маске Бэтмена». У обеих на теле — большие родимые пятна. Американская девочка Луна родилась с пятном на лице. А у Вики оно занимало всю спинку.

В поисках хорошего доктора мама Луны доехала до России. Американка лечится в Краснодаре, и пятно уже стало меньше. А россиянке Вике Хвостанцевой сначала не повезло — никто в России не брался за ее случай. И только клиника в Краснодаре была согласна заняться девочкой за несколько миллионов рублей.

У семьи Вики, в которой работает только папа, таких денег не было. Тогда мама малышки Мария рассказала о дочке в социальных сетях. Историю подхватили федеральные СМИ, и девочке все-таки нашли клинику в Питере, где Вику лечат бесплатно.

Первую операцию девочке сделали в январе. А на днях мама Вики решилась рассказать, как это было.

Вике сделали сетчатую пересадку кожи. Чистые лоскуты брали с ножек малышки и пересаживали на спину — чужая кожа бы не прижилась. Операция длилась восемь часов. И для медиков, и для семьи она стала непростым испытанием.

— Все это время я провела в ожидании. Мысли о Вике не давали покоя. Наконец, вышла наш врач — вся в поту, замученная, уставшая. Она сказала, что операция прошла успешно. А потом выкатили и дочку. Я проводила ее до лифта, поцеловала, — рассказывает Мария.

Родимое пятно у Вики занимало всю спинку, но его убрали. Кадры не из приятных. Но без них не понять, как сильно переживали родители и какой труд проделан врачами.

Еще неделю Вика лежала в реанимации. Маму пускали повидать дочку два раза в день.

— Увижу ее и плачу: Вика в капельницах и в гипсе. Повязки дочке меняли под наркозом, а самые нижние вообще не снимали. Я понимала, что это больно. И никто не знал — приживется ли кожа. Я много плакала и молилась в те дни, верила в Бога как никогда, ходила в церковь и просила помочь… — рассказывает Мария.

Через 11 дней доктора полностью сняли повязки. Стало понятно, что кожа девочки прижилась.

Вика лечится в Питере, там замечательные врачи-герои. Фото: из архива семьи

Но мама Вики не видела кожу.

— Мне казалось, я вижу голые мышцы. Я винила себя и жалела, ведь это я допустила такие мучения. А потом Вика пошла на поправку. Впереди еще много сложностей, но мы справимся, ведь мы сильные, — замечает Мария.

Из-за коронавируса медики отложили дальнейшие процедуры. Но они будут.

Самое главное — убрать родимые пятна до того, как они могут перейти в рак.

В красоте Вики родные девочки никогда не сомневались. А про пятнышки говорили: солнце поцеловало!

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