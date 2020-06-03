Коронавирус в Челябинске, последние новости на 3 июня 2020 года: слуга народа сдал тест на «корону», поступить в вуз можно онлайн

По данным на утро 3 июня, 939 челябинцев заразились коронавирусом, 371 пациент выписан. Погибли от инфекции 10 горожан, новых случаев за прошедшие сутки нет. Всего по области зафиксировано 3242 (+110 за прошедшие сутки) случая заражения, покинули больницs 1394 (+58) пациента. За прошедшие сутки умерло два южноуральца, для одного из них ковид стал сопутствующим заболеванием.

Коронавирус в Челябинске и области: последние новости на 2 июня 00:00 00:00

Челябинский депутат Госдумы от ЛДПР Виталий Пашин ждет результатов теста на коронавирус. По слухам, он заболел после поездки на рыбалку с предпринимателем Сергеем Вайнштейном. На данный момент слуга народа находится на самоизоляции и продолжает активно работать удаленно.

Сотрудник подведомственного министерству строительства учреждения «Челябоблинвестстрой» заразился коронавирусом. Все контактные изолированы, работа подразделения продолжает осуществляться в полном объеме.

Инфографика: Эдуард ФАДЮШИН

Челябинские вузы началась дистанционная приемная кампания. Пока школьники сдают ЕГЭ, подать документы могут выпускники ССУЗов и бакалавры. Как будут проходить внутренние экзамены в режиме самоизоляции не совсем понятно, пока о возможности сдачи дистанционно заявил только один вуз и лишь по некоторым специальностям.

В Челябинской области начинается тестирование на антитела к коронавирусу. Как сообщает региональный минздрав, тест позволяет выявить тех, кто переболел бессимптомно и тех, кто находится в инкубационном периоде. Прежде всего обследовать будут врачей, работающих с зараженными, а также доноров плазмы крови. На закупку диагностических систем областное правительство выделило 1,9 млн рублей. Между тем, по тестированию на COVID-19 наш регион находится в десятке лучших.

Ждать ли второй волны коронавируса и как болеют кошки, — микробиолог ЧелГУ Светлана Андреева 00:00 00:00

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