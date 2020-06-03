Коронавирус в Магнитогорске, последние новости на 3 июня 2020 года: пир во время COVID, первые тесты на антитела

По данным на раннее утро 2 июня, в Магнитогорске насчитывается 755 случаев заражения коронавирусом. Из них выздоровело 244 пациента, 16 человек спасти не удалось. Всего в регионе 3 242 случая (+110 за прошедшие сутки), выздоровело 1394 человека (+58) и 45 (+2) погибли от новой инфекции.

Коронавирус в Челябинске и области: последние новости на 2 июня 00:00 00:00

В Магнитогорске продолжается борьба с нарушителями карантинных правил. В период поэтапного снятия ограничительных мер контрольные мероприятия ужесточены, отмечают в мэрии города. В числе нарушителей — ресторан «Подкова», который провел банкет с большим количеством гостей. За отсутствие масок и специальной разметки грозит штраф нескольким магазинам продуктов и цветов, а также автосалону.

Напомним, штраф для индивидуального предпринимателя составит от 50 до 150 тыс. рублей, от 200 до 500 тыс. для юрлиц. Возможна и мера наказания в виде 90 суток приостановления деятельности.

Инфографика: Эдуард ФАДЮШИН

В Челябинской области начинается тестирование на антитела к коронавирусу. Для этого необходимо сдать кровь из вены. Это позволит обнаружить бессимптомных носителей вируса, больных в инкубационном периоде (когда с момента заражения не прошло двух недель), а также тех, у кого уже выработаны антитела.

Прежде всего проверят врачей «ковидных» больниц и доноров плазмы крови. Желающие могут пройти тест в частных клиниках, стоимость от 900 рублей. Сейчас Челябинская область находится в десятке лидеров по охвату исследования, с начала пандемии было проведено более 140 тысяч тестирований.

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