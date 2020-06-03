Бывает опасно и экстремально: кто из чиновников Челябинска приезжает на работу на велосипеде

Каждый год 3 июня у любителей активного образа жизни очередной праздник – Всемирный день велосипеда. Отмечается он всего-то с 2018 года. По всему миру проводятся велопробеги, другие акции, посвященные этому экологически чистому виду транспорта. Но нынче во времена пандемии, разумеется, о таких традициях приходится лишь вспоминать. Тем не менее, некоторые чиновники в Челябинске очень сдружились со своими двухколесными друзьями и порой не расстаются с ними не только в выходные, но и будни.

В столице Южного Урала есть немало VIP-персон, для которых велосипед одно из любимых средств передвижения. Они поделились своим опытом владения велосипедом, рассказали и о проблемах передвижения по мегаполису.

БЕЗ БАРЬЕРОВ

Александр Егоров, заместитель главы Челябинска по городской среде:

В Челябинске у меня нет своего велосипеда, зато есть электросамокат. До работы на нём не езжу, но по вечерам иногда выбираюсь в центр - проверяю работы по ремонту тротуаров. Зато в выходные я часто пользуюсь велотранспортом. Уже объехал почти весь Шершневский бор. Километров по 15-20 получается

Велосипед — это одна из разновидностей городской мобильности. Главное сейчас - планомерное создание безбарьерной среды в центре за счёт понижения бордюрных камней на съездах с тротуаров. Велосипедисты меня поймут. И это значительно упростит передвижение по городу и велосипедистам и самокатчикам. Параллельно начали проработку архитектурного конкурса на создание велопешеходного моста через Миасс с улицы Чичерина в Городской бор.

Владимир Сафонов, пресс-секретарь главы Челябинска:

Пресс-секретарь главы Челябинска Владимир Сафонов 3 июня отправился на работу на велосипеде. Фото соцсети.

Люблю ходить на работу пешком. Сегодня, в честь праздника, попробовал доехать на велосипеде. Понравилось очень! Во-первых, это гораздо быстрее, во-вторых, местами пришлось ехать в горку, а это приятная утренняя нагрузка. Вообще, я очень люблю велосипед. С раннего детства жду наступления весны, чтобы начать кататься. Сейчас уже езжу с четырьмя сыновьями. В Челябинске есть очень отличные маршруты по городскому бору. Нравится ездить по Чебаркульскому району - горы, долины озёра. Очень красиво.

БЕЗ ФАНАТИЗМА, НО РЕГУЛЯРНО

Александр Орел, глава администрации Ленинского района:

Глава Ленинского района Александр Орел часто пользуется экологически чистым видом транспорта. Фот соцсети.

Велосипед – мое любимое средство передвижения – с апреля и до середины октября. При любой удобной возможности сажусь за руль своего «железного коня». Без фанатизма, но, как говорят, регулярно. Правда, на самоизоляции пришлось умерить свой пыл. Практически не выезжал. А на днях съездил к маме в сад. Увез продуктов. Набрал зелени. Туда и обратно получилось примерно километров 30.

На работу не удается ездить на велосипеде. Сами понимаете, после этого нужно приводить в себя в порядок. Переодевания, умывания, душ. Это проблематично. А так я всегда двумя руками за велосипед. С удовольствием, например, добирался бы из Ленинского района в Шершневский городской бор или Парк Гагарина. Попробовал доехать по путеводу через железнодорожную станцию «Челябинск-главный». Получился самый настоящий экстрим. Там нет выделенной велодорожки. Съезды по обеим сторонам. Все довольно опасно. Надеюсь, что-то удастся придумать. Есть на этот счет различные проекты в администрации города.

В Москве, например, по городу работают точки проката велосипедов. Помню, я пользовался такой услугой. Всего 150 рублей за час. Говорят, что есть места, где первый час такого проката вообще бесплатный.

МОЖЕТ И ВЕТРОМ СДУТЬ

Владислав Смирнов, начальник главного управления по труду и занятости населения Челябинской области:

Я на велосипеде с пяти лет. И всем рекомендую приучать детей к этому делу с раннего возраста. Не случайно в свое время ГАИ проводили акции «Юный велосипедист». Объясняли детям и их родителям правила движения, предупреждали об опасностях. На дороге велосипедист такой же участник движения.

Не мной замечено: если ребенка с детства научить пользоваться велосипедом, соблюдать правила, то потом из него вырастет и грамотный автолюбитель.

Я не профессионал, но твердый любитель. Далеко не езжу. По 15-20 километров. Не больше. В выходные, бывает, добираюсь на велосипеде на работу. Да, и в выходные нередко выхожу на службу. От дома мне чуть больше двух километров.

Велодорожек у нас практически нет. Вот взять, к примеру, поселки на западном берегу Шершней. Казалось бы, сам бог велел добираться до города на велосипеде. Но дорога до кольца там двухполосная. Велосипедисты едут на свой страх и риск. Да, у них есть право на передвижение по дорогам общего пользования. Однако при таком интенсивном трафике, как сейчас, это довольно опасно. Кто там сидит за рулем проезжающей мимо машины? Насколько корректно водитель опередит велосипедиста? Не сдует ли потоком ветра, не заденет ли? Вопросов много. Да и сама правая обочина у нас не всегда в хорошем состоянии. Объезжаешь, скажем, яму, приходится уходить влево, а там автомобильный поток…

Словом, я за активное развитие сети отдельных велодорожек. Но при этом нужно учитывать опыт подобных дорог в парке Гагарина в Шершневском бору. Там кроме велосипедистов еще много отдыхающих: кто-то с колясками, кто-то просто прогуливается. и важно избежать столкновений.

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