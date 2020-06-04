Коронавирус в Челябинске, последние новости на 4 июня 2020 года: дебош в магазине, больным мужчинам выдали детские маски

По данным на утро 4 июня, число зараженных в Челябинске перевалило за тысячу и достигло 1 013. Из них выздоровели и выписались из больниц 394 человека. 10 больных скончались.

Ждать ли второй волны коронавируса и как болеют кошки, — микробиолог ЧелГУ Светлана Андреева 00:00 00:00

До чего довел «коронакризис»: челябинец в форме РЖД и женских сапогах, устроил дебош в супермаркете. Он объяснил свое поведение уменьшением зарплаты из-за пандемии. Своим видом он хотел привлечь внимание РЖД. Теперь ему придется искать не только справедливость, но и новую работу. Но прежде — двое суток административного ареста. На охранника, у которого тоже сдали нервы, завели уголовное дело.

Страшна не только эпидемия, но и больничная жизнь. Заболевший коронавирусом челябинец Александр Колтунов опубликовал видеоотчет из палаты для инфицированных. Условия почти как в армейской казарме. Но, в отличие от служивых, рассчитывать на личную тумбу не приходится. Перекочевало из армии и правило «подгоняем тело под форму»: маски выдают детские, которые даже при всем старании невозможно натянуть на лицо. А надевать их нужно как по команде — когда врач заходит в палату.

Челябинска медсестра поделилась опытом работы с больными коронавирусом. По словам Разиды, зараженные ведут себя по-разному, кто-то ударяется в панику, некоторые становятся агрессивными, другие примиряются с болезнью. За время практики девушка и сама заразилась, но несмотря на некоторую опаску, считает спокойствие и веру в выздоровление «ключом к успеху».

На ЧТПЗ выявили семь зараженных COVID-19. Один уже выздоровел, остальные шесть находятся на самоизоляции. Всех контактных с больными сотрудниками отправили на двухнедельный карантин.

Инфографика: Эдуард ФАДЮШИН

Глава Брединского района Сергей Воробьев попросил южноуральцев воздержаться от поездки в «Аркаим» на ежегодный фестиваль в связи с распространением ковида. Официального запрета на проведение праздника нет, он должен пройти 21-22 июня.

Медицинские маски будут разлагаться сотни лет, но из них можно делать лавочки и лежачих полицейских, — Дмитрий Закарлюкин 00:00 00:00

В целом по региону зафиксировано 3356 больных (+114 за прошедшие сутки), из которых 1479 (+85) уже покинули палаты. Статистику умерших пополнили еще два южноуральца, для одного из них ковид был сопутствующим заболеванием. Пал последний бастион Южного Урала — Карабаш. 32-летнюю женщину госпитализировали с пневмонией, затем тест на COVID-19 дал положительный результат.

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