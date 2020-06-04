2020-06-04T03:59:45+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Магнитогорске, последние новости на 4 июня 2020: 777 больных, штрафы как новая иномарка

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Магнитогорске на утро 4 июня 2020 года
Юрий МАРИСОВ
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Нарушение масочного режима грозит не только болезнью, но и штрафомНарушение масочного режима грозит не только болезнью, но и штрафомФото: Валентина ВАГАНОВА
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По данным на раннее утро 4 июня в Магнитогорске насчитывается 777 случаев заражения коронавирусом. Число красивое и одновременно грустное. Из них вылечились пока только 268 человек, 17 человек спасти не удалось.

Магнитогорская полиция продолжает проверять соблюдение масочного режима. За прошедшие сутки органы правопорядка составили 52 протокола (итого 2976 за весь период пандемии). Общая сумма штрафов составляет порядка 850 тыс. рублей. За такую сумму можно купить бюджетную иномарку.

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Пациентка первой горбольницы пожаловалась на условия содержания больных. Историю женщины передает Magcity74.ru. В конце лечения капельницы делать перестали — кончились лекарства. Реанимация, по словам жительницы, никогда не пустовала. При этом пациенты хвалят врачей за невероятный труд. Рассказала и о мерах безопасности в больнице: в туалет только с маской, в коридорах антисептики, а еда доставляется в одноразовых контейнерах.

Инфографика: Эдуард ФАДЮШИН

Инфографика: Эдуард ФАДЮШИН

В рамках благотворительной акции «Мы вместе» приют для сирот «Надежда» получил бесконтактные термометры. Директор центра Татьяна Митрофанова отметила простоту использования устройств и их пользу в проведении профилактических мероприятий. Термометрия в заведении проводится три раза в день, как для воспитанников, так и для сотрудников.

Всего в области 3 356 (+114 за прошедшие сутки) подтвержденных случаев заболевания, излечилось 1 479 (+85) пациентов. Скончалось за прошедшие сутки двое, в одном случаев ковид был сопутствующим заболеванием. Не зараженных районов в регионе не осталось — Карабаш пал.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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ИСТОЧНИК KP.RU

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