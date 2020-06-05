Строить, а не покупать вторичное! На Южном Урале переселенцы из ветхого жилья получат новые квартиры

Развалюшки на улицах Вайнера, 11, Булдымской, 14 и Графитовой, 2 в Кыштыме, построенные около 90 лет назад, давно «просились в утиль». На днях их 70 жителей получили ключи от новых квартир — с чистовой отделкой, сантехникой, электроплитами.

— Из коммунальных удобств было только отопление. Туалет на улице, воду согревали на электроплитке. Дома деревянные — от осадков древесина прогнила. Пять лет назад у соседей вывалился кусок наружной стены. В 2016 году дома признали аварийными, — рассказывает новосел Ольга Пильникова. — Спасибо губернатору Алексею Текслеру и главе города Людмиле Шеболаевой!

Новая квартира Пильниковых на 10 квадратных метров больше прежней. Расположена в курортной зоне Кыштыма, на ул. Дальней. Несколько шагов — и стеной вырастает лес.

О программе ликвидации аварийного жилья в регионе губернатор Алексей Текслер говорил с главами городов и районов. В 2019 году в стране стартовал нацпроект «Жилье и городская среда». В 2020 году на решение квартирного вопроса в области предусмотрено 1,9 млрд руб. собственных средств. Еще 454 млн руб. пришли из Фонда содействия реформированию ЖКХ.

Основная задача — расселить 188 тыс. кв. м жилья, которые были признаны аварийными до 1 января 2017 г. Жилищные условия улучшат 10,5 тыс. человек. Программа должна быть выполнена до 2025 года. Губернатор областной минстрой мобилизовал расселить ветхий фонд до 31 декабря 2023 года. Поручение посильное: несколько лет кряду регион опережающими темпами расселяет аварийные дома.

Глава региона видит проблему шире: расселить жильцов наиболее проблемных домов, признанных непригодными и после 2017 года.

МЕНЯТЬ СТАРОЕ НА СТАРОЕ — НЕ ВЫХОД

Конечно, переезжать из ветхого всем хочется в новое. Понимая людей, губернатор ставит перед главами районов задачу: строить! Или покупать варианты на рынке сданного жилья.

Возведение домов решит еще одну важную задачу — загрузит строительные компании. Известно, что одно место в строительной отрасли гарантирует работу в пяти смежных.

— Коллеги, просто вместо одной старой квартиры купить другую старую квартиру — это не решение проблемы ветхо-аварийного жилья. Сейчас в качестве одной из мер господдержки строительной отрасли, которая пострадала в связи с пандемией коронавируса, нам важно загрузить строительные компании работой, не допустить сокращения сотрудников, обеспечить им фронт работ, а значит, и зарплату. Это важно также потому, что строительная отрасль у нас обеспечивает рабочими местами и смежные отрасли. Поэтому мы сейчас усиливаем меры государственной поддержки и активно работаем с федеральным правительством, — сказал Алексей Текслер.

Позиция губернатора: строить, а не переселять в старое. Фото: minstroy74.ru

СОДЕРЖАТЬ ДОМА В ПОРЯДКЕ, НЕ МНОЖА РАЗРУХУ

Объемы аварийного жилья возможно корректировать, если содержать дома добросовестно, вовремя проводить косметический и капитальный ремонты.

— При посещении проблемных домов я видел, что в некоторых случаях дома становились проблемными не потому, что у них нарушался конструктив или из-за высокого износа приходили в негодность несущие конструкции. Дома становились непригодными к проживанию из-за ненадлежащего отношения к их содержанию. Здесь прошу обратить особое внимание на недопустимость маргинализации домов, работать с жителями, с управляющими компаниями, — акцентировал Алексей Текслер.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Губернатор Челябинской области:

— Расселение аварийного жилья — это важная социальная тема. Мы ей уделяем особое внимание. В рамках нацпроекта мы планируем расселить жилищный фонд, признанный аварийным до 1 января 2017 года. Мы каждый год увеличиваем объем финансирования на расселение аварийного жилищного фонда. Это дает результаты. Показатель федерального проекта в прошлом году перевыполнен, показатель текущего года на сегодняшний день уже достигнут, и мы движемся дальше, решая проблемы людей.

ЦИФРА

Три тысячи южноуральцев получат новые квартиры по программе переселения в 2020 — 2021 годах. Новоселье отметят в Копейске, Кыштыме, Миассе, Верхнем Уфалее, Златоусте, Карабаше, Магнитогорске, Троицке, Усть-Катаве, Челябинске, в Катав-Ивановском, Пластовском, Саткинском, Троицком, Увельском районах.