Коронавирус в Челябинске, последние новости на 6 июня 2020 года: толпы в МФЦ и подготовка к Параду Победы

По последним данным, в Челябинске зафиксировано 1074 случая заражения COVID-19. 436 жителей прошли лечение и выписались из больницы. За прошедшие сутки два человека скончались, всего 12 смертельных случаев.

Челябинцы продолжают жаловаться на толпы в многофункциональных центрах. МФЦ рассчитаны на большой поток посетителей, но из-за наплываю желающих оформить документы, с трудом удается держать социальную дистанцию. Кроме того, скапливаются очереди на входе, ведь внутрь пускают не более 200 человек. К самому большому МФЦ, расположенному на улице Труда, больше всего претензий. Власти оправдываются: делаем все возможное, на входе раздают маски и измеряют температуру.

Коронавирус в Челябинске и области, последние новости на 5 июня 00:00 00:00

Контрольно-счетная палата Челябинской области начала проверки расхода бюджетных средств на борьбу с ковидом. Ранее федеральные власти разрешили не проводить торги на закупки по коронавирусу.

В целом по Челябинской области зарегистрирован 131 новый случай заражения коронавирусом (всего 3 600). Излечилось от нового вируса 111 человек, еще 1 884 остаются в больнице. К сожалению, пополнилась и статистика смертей. Три южноуральца скончались, итого 52 летальных исходов по региону.

По сообщению оперштаба в Каслинском районе Челябинской области, два сотрудника психоневрологического интерната села Черкаскуль заразились коронавирусом. Весь медперсонал и 423 пациента изолированы.

В Челябинске начинается подготовка к Параду Победы. В этом году будут приняты все необходимые меры по защите участников и зрителей от COVID-19. Всех выступающих будут постоянно проверять на наличие инфекции, последний раз — за два дня до парада. Присутствие ветеранов будет зависеть от эпидемиологической обстановки в регионе.

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