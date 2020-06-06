Коронавирус в Магнитогорске, последние новости на 6 июня 2020 года: полиция пустила в ход дубинки, в каком районе больше зараженных

В Магнитогорске на раннее утро 6 июня зафиксировано 803 случая заражения коронавирусом, покинули больницу 299 пациентов. С начала пандемии умерло 17 магнитогорцев.

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Жители правобережного района Магнитогорска заболевают коронавирусом чаще, чем их соседи с левого берега. Главный санитарный врач города Лариса Булакова считает причиной повышенной заболеваемости близость к рынкам, самые большие очаги находятся на улицах с расположенными неподалеку крупными торговыми точками.

В Сети появилось видео задержания молодого человека, переросшей в борьбу. Полицейским пришлось применить дубинку. Оказалось, что стражи порядка не смогли проигнорировать посетителя магазина без маски. Теперь нарушителю грозит не только штраф за отсутствие повязки, но и более серьезное наказание — за сопротивление полиции. Отсутствие маски может привести не только к штрафу. Следственный комитет начал проверку.

За период с 1 по 5 июня полиция Магнитогорска выявила 34 пассажира и семь водителей маршруток, находящихся без масок. За неделю было выявлено 29 пассажиров трамваев без масок, восемь получили административные протоколы, двоих высадили из вагона. Досталось и водителям такси — 12 протоколов за прошедшую рабочую неделю. На долю пешеходов выпало 3 068 протоколов за все время и 66 за последние сутки.

Горбольница №1 получила новое оборудование для помощи тяжелобольным. Прежде всего это два аппарата искусственной вентиляции легких. Сейчас в реанимации находится семь человек, пятеро из них подключены к ИВЛ. Медики отмечают тревожную тенденцию к увеличение количества тяжелобольных.

Всего по Челябинской области зарегистрирован 131 новый случай заражения коронавирусом (всего 3 600). Выписалось 111 пациентов, еще 1 884 остаются в больнице. К сожалению, пополнилась и статистика смертей, 3 южноуральца скончались, итого 52 летальных исхода по региону.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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