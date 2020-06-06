Чуть-чуть не дотерпела: жительница Челябинской области родила в дверях роддома

Медикам из Златоуста пришлось принимать роды прямо в коридоре родильного дома, а малыша буквально ловить на руки. Но благодаря профессионализму врачей, закончилось все благополучно.

История произошла вечером 5 июня в роддоме №1. Молодая мама, почувствовав начало родов, вызвала скорую. Фельдшеры Андрей Мезенцев и Михаил Пипоть быстро погрузили роженицу в машину и с сиреной помчались в роддом.

— Все случилось так быстро. Подкатили каталку к скорой, девушка легла, пока закатывали, в дверях уже головка появилась, а через мгновение и ребенок выскочил, еле поймать успели, — рассказывает фельдшер скорой помощи Андрей Мезенцев.

Роды приняли двое сотрудников скорой, две медсестры санпропускника и одна акушерка, которая успела выбежать на звук сирены.

По словам Андрея, девочка родилась немного недоношенная, срок был 32 недели, но сразу начала дышать сама.

— Мама и ребенок здоровы и счастливы. Скорая и персонал санпропускника роддома тоже. Повезло, что родили не дома и не в машине. Вообще это типичная история. Такое часто бывает, когда женщины до последнего сидят дома, а когда начинаются роды, вызывают скорую. Есть такое понятие стремительные роды, за несколько секунд проходят, тем более тут девочка недоношенная — легко проскочила, — объясняет фельдшер.

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