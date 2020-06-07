Коронавирус в Магнитогорске, последние новости на 7 июня 2020 года: в городе пропал иммуноглобулин, на грани жизни и смерти ребенок

Магнитогорск по-прежнему занимает второе место по числу зараженных в Челябинской области. С начала пандемии здесь зафиксирован 821 случай заражения. Чуть больше трети пациентов поправились. Более десяти человек умерли.

На первом месте по числу заболевших Челябинск — 1074 человек с начала пандемии. За Магнитогорском традиционно идут Златоуст (494 человека) и Миасс (273 человека).

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На минувшей неделе Магнитогорск подарил журналистам самую громкую новость о коронавирусе. В четверг, 4 июня, на улице Бориса Ручьева разгорелся конфликт между полицией и мужчиной без маски.

По словам полицейских, житель Магнитогорска зашел в магазин, не надев самое важное средство защиты. Стражи порядка решили составить на него протокол. Но нарушитель грубо ответил, а потом применил силу — пытался вырваться из рук полицейского. Тогда коллега силовика избил мужчину резиновой дубинкой.

Свидетели происшествия не оценили рвения полицейских и встали на сторону парня. Тем не менее, ему придется отвечать по закону за нарушение режима повышенной готовности (за отсутствие маски мужчину могут оштрафовать на 30 тысяч рублей), а также за сопротивление полицейским (15 суток ареста и уголовка за применение силы).

В истории разбирается Следственный комитет.

Напомним, с 25 мая в Челябинской области начался поэтапный выход из режима повышенной готовности. Однако масочный режим продолжает действовать в регионе. За отсутствие маски в общественном месте (речь идет о закрытых помещениях) могут оштрафовать. В Магнитогорске сотрудники полиции ежедневно выходят в рейды на улицы города. Госавтоинспекция дежурит на дорогах.

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Глава Магнитогорска Сергей Бердников просит жителей соблюсти еще одно ограничение — не ходить в храм на Троицу.

— В этом году мы встречаем Троицу в сложных условиях пандемии. Многие из вас прислушались к рекомендациям остаться на Пасху дома и провели этот день в кругу семьи. Дорогие верующие, обращаюсь к вам с просьбой на Троицу также отказаться от посещения храмов и участия в массовых мероприятиях, соблюдать санитарно-эпидемиологические нормы и социальную дистанцию, обязательно носить маску, — обратился Бердников к землякам.

Между тем в разгар пандемии город столкнулся с другой проблемой — в местных травмпунктах закончился иммуноглобулин. Накануне на грани жизни и смерти оказалась маленькая девочка из Магники, которую укусил энцефалитный клещ.

— Ни одна больница ее не принимает, так как там нет противоклещевого иммуноглобулина. Мы обзвонили все аптеки Екатеринбурга, Челябинска и маленьких городов — нет нигде. Звонили в частные клиники. Откликнитесь, у кого есть. Мы готовы купить за любые деньги! — написали близкие девочки в социальных сетях.

Позже стало известно, что лекарство нашли — девочку экстренно повезли в Екатеринбург.

На этой неделе в Магнитогорске начали тестировать на коронавирус членов местного избиркома (напомним, 1 июля по всей стране пройдет голосование за внесение поправок в Конституцию). В общей сложности проверят больше 2,2 тысяч человек.

В городе продолжает работать телефон горячей линии по коронавирусу: 8 (3519) 49-04-74. Операторы принимают звонки в будние дни с 8.30 до 17.30, в выходные с 9.00 до 18.00.

Таковы последние новости о коронавирусе в Магнитогорске на раннее утро 7 июня 2020 года.

Силовики бьют парня без маски в Магнитогорске.Видео: сообщество "Черное&Белое Магнитогорск".

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ИСТОЧНИК KP.RU

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