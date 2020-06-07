Коронавирус в Челябинске, последние новости на 7 июня 2020 года: постояльцам обсерватора продлили срок изоляции, а прилетевших из Питера и Москвы больше не проверяют

Медики говорят, что область вышла «на плато». Это значит, что резкого роста числа заболевших на Южном Урале не будет. Но и стабильность пока не радует. Каждый день приносит области около ста свежих случаев заражения коронавирусом и по две, по три смерти.

С начала пандемии в Челябинской области зафиксировано 3719 случаев заражения коронавирусом. На первом месте по числу зараженных Челябинск — переболели и сейчас болеют 1074 жителя города. За областным центром идут Магнитогорск (798 заболевших), Златоуст (494) и Миасс (273).

Умерли 54 пациента с коронавирусом. За прошедшие сутки летальную статистику пополнили две пациентки: 54-летняя жительница Чебаркульского района и 69-летняя жительница Челябинска. Они умерли от ковида.

Среди последних жертв коронавируса снова есть медик — сотрудник лаборатории из села Сарафаново. Женщине стало плохо через несколько суток после застолья по случаю дня рождения. Ее госпитализировали с пневмонией, вызванной COVID-19, но спасти женщину не смогли. В списке контактных — родня и друзья, побывавшие на ее дне рождения. Все они сдают анализы.

На минувшей неделе жители региона пожаловались на медленную обработку анализов на ковид. Однако в Роспотребнадзоре Челябинской области заявляют, что анализы делают максимально оперативно. Исследования на COVID-19 проводят в 19 лабораториях. Одна из них — ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Челябинской области» — подтверждает условно положительные результаты первых тестов.

Медицинские маски будут разлагаться сотни лет, но из них можно делать лавочки и лежачих полицейских, — Дмитрий Закарлюкин 00:00 00:00

— Эта лаборатория работает круглосуточно и выдает результаты не позднее, чем за 24 часа, — заверили в Роспотребнадзоре.

На задержку анализов жалуются постояльцы обсерватора, куда привозят туристов из-за границы. В одном из них, на озере Смолино, оказалась известный стилист из Челябинска Елена Бер.

— Сколько я здесь пробуду — не понятно. Сроки сдвигают. Вместо 14 дней уже 23. А дальше могут еще продлевать. Анализы делают не три дня, как обещали, а десять. Из Америки приехала здоровая, анализ на ковид отрицательный. А вот что дальше — зависит уже не от нас, — написала Елена в социальных сетях.

Кстати, на этой неделе Челябинская область отказалась от двухнедельной самоизоляции для тех, кто приезжает из Москвы и Санкт-Петербурга. Также всем прилетевшим из российских столиц больше не делают анализ на коронавирус в аэропорту Челябинска. Это еще одно ослабление режима повышенной готовности в Челябинской области.

Ждать ли второй волны коронавируса и как болеют кошки, — микробиолог ЧелГУ Светлана Андреева 00:00 00:00

Если нынешнее воскресенье вы собираетесь посвятить духовной жизни и по случаю Троицы посетить храм, лучше останьтесь дома.

— Дорогие братья и сестры, вынужден в эти дни вновь обратиться к вам снова. Ситуация пока не меняется в лучшую сторону. Поэтому прошу всех вас воздержаться в эти дни от посещения храмов, молиться у себя дома, соблюдать режим самоизоляции. Будем продолжать молиться в том числе о прекращении эпидемии, а также о даровании крепости и сил тем, кто борется с инфекцией, — обратился к землякам митрополит Челябинский и Миасский Григорий.

Таковы посление новости о коронавирусе в Челябинске на раннее утро 7 июня 2020 года.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «КОРОНАВИРУС В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 2020»