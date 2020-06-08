Коронавирус в Челябинске, последние новости на 8 июня 2020: граффити в поддержку врачей, маски засоряют город

С начала пандемии COVID-19 в Челябинской области зафиксировано 3 847 случаев заражения. Новых больных все еще больше, чем выздоровевших: 128 и 80 соответственно. Продолжают лечение 1 976 южноуральцев, 1 801 пациент выписан. За прошедшие сутки умерло три человека, во всех случаях COVID-19 был первопричиной. Итого 57 летальных исходов.

Медицинские маски будут разлагаться сотни лет, но из них можно делать лавочки и лежачих полицейских, — Дмитрий Закарлюкин 00:00 00:00

Празднование Дня России будет проведено онлайн. Альтернативой традиционным уличным городским мероприятиям послужит семейный конкурс рисунков «Мы - это Россия. Наши традиции» и чтение в Сети русской классической поэзии. На сайтах театров и библиотек будут вестись трансляции концертов.

Художники-граффитисты поблагодарили врачей рисунком ко Дню России около ТРК «Родник». На фоне российского триколора изображены два врача в масках и очках, справа подпись «Спасибо за ваше труд».

Города утопают в использованных средствах защиты. Пройдясь по улице сложно не заметить голубые пятна на сером асфальте и нетипичное для мусорных урн наполнение — одноразовые маски. Экоактивист Дмитрий Закарлюкин рассказал эфире радио «Комсомольская правда» (95,3 FM), что маска не является обычным мусором и после ношения все еще представляет угрозу. Как ее переработать и как спасти природу. Подробнее читайте в нашем материале.

Челябинских медиков одели в «Касперов» из «Мира танцев» 00:00 00:00

А между тем, водители машин скорой помощи пожаловались, что им выдали многоразовые маски из материала, подозрительно похожего на ткань для медицинских халатов. Сотрудники обеспокоены качеством защитного средства. Управление здравоохранения Челябинска заверило, что маски полностью соответствуют требованиям и не выдаются «ковидным» бригадам.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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