Коронавирус в Магнитогорске, последние новости на 8 июня 2020: врачи на пляжах, «мокрое дело» в кафе

По последним данным на утро 8 июня, в Магнитогорске насчитывается 833 случая заражения коронавирусом, 12 новых за прошедшие сутки. Лечатся амбулаторно 188, в легкой степени болезнь протекает у 228 человек, средняя — у 205. Еще шесть больных в реанимации, четыре подключены к аппаратам ИВЛ. 352 жителя вылечились и были выписаны из больницы.

Медицинские маски будут разлагаться сотни лет, но из них можно делать лавочки и лежачих полицейских, — Дмитрий Закарлюкин 00:00 00:00

Коронавирус привел к мокрым штанам ребенка. Житель Магнитогорска оставил гневный пост в группе «Черное&Белое Магнитогорск» — его с маленьким ребенком не пустили в санузел кафе, сославшись на ковид. Отца возмутила не только грубость персонала, но и несоблюдение масочного режима и социальной дистанции со стороны сотрудников кафе. В комментариях пользователи не разделили горе папаши и осудили его.

Официального открытия купального сезона нет, а желающие позагорать есть. В связи с этим на пляжах начали дежурить врачи и спасатели. Поскольку прогулки разрешены, для отдыхающих сделали волейбольную площадку, поставили зонтики с шезлонгами — все с соблюдением социальной дистанции. С волейболом, должно быть, держать дистанцию будет тяжело.

Не так давно полиция выписала протокол ресторану «Подкова» за проведение банкета. В городе на регулярной основе ведутся рейдовые мероприятия для предприятий, городского транспорта и даже обычных пешеходов, было выписано уже более 3 000 протоколов. Будьте осторожны, носите маску и соблюдайте социальную дистанцию — вредно может быть не только для здоровья, но и для кошелька.

В целом по региону за прошедшие сутки зарегистрировано 128 (3 847 всего) случаев заражения COVID-19, 80 человек покинули больничные палаты (всего 1 801). 1 976 южноуральцев продолжают лечение. Три человека погибли, для всех причиной смерти стал ковид, итого 57 летальных исходов.

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