«Начиталась о мошенниках и оформила»: челябинцам навязывают страховки банковских карт

После появления сообщений о мошенниках, которые под видом сотрудников банка звонят клиентам и выманивают деньги, финансовые учреждения начали предлагать клиентам страховки денежных средств. Такая услуга была и раньше, но клиенты стали более сговорчивые.

СМС с номера 900 и оскорбления: как действуют банковские мошенники. Опыт журналиста КП 00:00 00:00

— На днях получала новую карту (у старой закончился срок действия), предложили страховку, дескать много случаев мошенничества. Читала об этом в новостях и согласилась. Стоит 1 000 рублей в год, — рассказала читательница КП-Челябинск Ирина.

Как это обычно бывает, в документы женщина особо не вчитывалась. Дома подсчитала: страховая сумма в 50 000 рублей намного меньше, чем ее накопления на карте.

Мы внимательно изучили памятку (отметим, что в разных банках и страховых компаниях условия могут отличаться). В частности, страховка действует для тех случаев, когда на вас напал маньяк со словами: «Пин-код или жизнь» или вовсе отобрал кошелек. Здесь все понятно. Еще один случай: снятие денег с помощью поддельной карты, но с использованием данных вашей карты. При этом мошенники должны ухитриться сделать такую карту, что банкомат примет ее как настоящую.

Самый интересный для нас момент: перевод денег путем использования данных карты, полученных вследствие мошеннических действий, в том числе «фишинга» (рассылки сообщений с вредоносными ссылками). За дополнительную плату — покупку антивируса — предлагают защитить смартфон.

Как отмечают юристы, получить страховую выплату в случае звонка от мошенников будет сложно.

— Здесь вопрос в доказывании, нужно будет обращаться в полицию за возбуждением уголовного дела. Например, мошенник просит сообщить код из СМС, пароль или трехзначный код с обратной стороны карты. Но ведь банк предупреждал, что сообщать нельзя. Зачем сообщили? Боюсь, тут никакая страховка не поможет, — отмечает управляющий консалтинговой компании «Лигал Эксперт», юрист Ольга Попова.

Покупать или не покупать страховку — дело добровольное. Но юристы советуют детально изучить договор и не стесняться задавать вопросы.

Чтобы не пришлось обращаться за страховкой, гражданам советуют быть бдительными. В прокуратуре Челябинска напоминают: представители банков не будут звонить, и запрашивать данные карты. Лучше всего сразу положить трубку и самим позвонить банк или дойти до ближайшего отделения.

Если мошенникам все же удалось снять деньги — обращайтесь в полицию. В случае, когда вам удалось раскусить его, юристы советуют написать заявление в прокуратуру, указав номер телефона, с которого поступил звонок.

Недавно лжебанкир позвонил журналисту КП-Челябинск. На чем «прокололся» собеседник и как он перешел на оскорбления, — читайте в нашем материале.

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