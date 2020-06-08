2020-06-08T15:35:33+03:00
Общество

МГТУ им. Г.И. Носова открывает набор в Проектную школу

1 сентября за парты сядут 25 школьников
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Опорный университет Южного Урала впервые ведет прием учащихся в десятый класс. В стенах университета начинает работу Проектная школа, которая позволит углубить предуниверситетскую подготовку и усилить профориентацию школьников. Первого сентября за парты сядут 25 школьников.

Основной профиль школы — технологический, с углубленным изучением физики, математики и информатики. Процесс обучения будет строиться на полном погружении в университетскую среду, доступе ко всем ресурсам вуза. Работа Проектной школы, реализованная по модели «Предуниверсарий», ориентирована на формирование системного, креативного и продуктивного мышления у учащихся.

— В последнее время наблюдается опасная тенденция снижения количества школьников, имеющих достаточную подготовку для сдачи единого государственного экзамена по физике, следовательно, и количества абитуриентов технических направлений. Это грозит нам отсутствием квалифицированных кадров в производственной, инженерной и информационной сферах деятельности, — комментирует Ольга Назарова, проректор по учебной работе МГТУ им. Г.И. Носова.

Занятия будут вести преподаватели МГТУ им. Г.И. Носова, имеющие большой опыт работы и превосходно знающие свой предмет.

— Содержание образовательной программы и индивидуальный подход к каждому обучающемуся гарантируют, что родителям не придется искать репетиторов, вынужденно и необоснованно увеличивая учебную нагрузку и затрачивая дополнительные финансовые ресурсы, — поясняет Ольга Леонидовна.

Особое внимание в школе направлено на формирование проектной деятельности. Ученики попробуют себя в роли инженера, исследователя, ученого или разработчика. Они будут изучать инновационные технологии — машинное обучение и компьютерное зрение, bigdata и смешанная реальность, интернет вещей и технологии в области альтернативной энергетики, робототехники и биоинженерии, медицины и нейропрограммирования. Темы проектов будут определять заказчики — партнеры вуза, занимающиеся разработкой новых производственных технологий и высокотехнологичного оборудования. С каждым учеником будут работать преподаватель-тьютор и бизнес-наставник, которые помогут организовать самостоятельную работу. Для реализации проектов школа оснащена современным интерактивным оборудованием.

— Наши классы — это маленькие технопарки, а класс проектной деятельности с уверенностью можно назвать инновационной лабораторией. Здесь хотелось бы отметить и оснащенность кабинета астрономии. Этот учебный предмет совсем недавно внесен в перечень обязательных программ среднего общего образования, и далеко не все школы имеют то оборудование, которое установлено в Проектной школе. Карта звездного неба, модель солнечных часов, теллурий, модель «Планетная система», интерактивная модель «Строение солнечной системы», модель «Ракета — Носитель СОЮЗ Грузовой» — вот далеко не полный перечень всего того, с чем будут работать наши ученики, мы уже и не говорим о глобусах Земли, Луны, Марса..., — рассказывает Ольга Леонидовна.

Проектная школа находится в основном кампусе МГТУ, в шаговой доступности от университетских лабораторий, Дворца спорта. Дети смогут обучаться в технопарке «Кванториум», который располагается этажом выше. Такое соседство способствует максимально комфортному и продуктивному образовательному процессу. В помещении школы организована безбарьерная доступная среда.

Обучение в Проектной школе бесплатное. Чтобы поступить, необходимо:

— наличие годовых оценок успеваемости «хорошо» или «отлично» по математике и русскому языку;

— наличие учебных, интеллектуальных достижений (призовых мест) школьного, муниципального, регионального, всероссийского, международного уровней по математике, физике или информатике;

— пройти собеседование.

Прием заявлений для участия в индивидуальном отборе уже идет и продлится до 8 июля. Документы принимаются в электронной форме через «Личный кабинет поступающего в Проектную школу», размещенный на сайте Магнитогорского государственного технического университета.

ИСТОЧНИК KP.RU

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