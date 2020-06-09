Коронавирус в Челябинске, последние новости на 9 июня 2020: лучшее время для похода в МФЦ, отделение новорожденных закрыли на карантин

По последним данным в Челябинске зарегистрировано 1 206 случаев заражения коронавирусной инфекцией. 536 человек вылечились, 15 больных не удалось спасти.

Ждать ли второй волны коронавируса и как болеют кошки, — микробиолог ЧелГУ Светлана Андреева 00:00 00:00

Пресс-служба администрации Челябинска рассчитала лучшее время для посещения МФЦ. Наименьший поток посетителей с 16:00 до 19:00 — именно в это время рекомендуют планировать посещение многофункциональных центров. Остается надеяться, что все горожане не запланируют визит на это время, иначе в выигрыше останутся те, кто придет с утра.

Отделение патологии новорожденных и недоношенных детей клиники медицинского университета отправили на карантин — там выявлен случай заражения заражения COVID-19. Мам и малышей переведут в другие больницы. Та же участь постигла роддом в Троицке.

В связи с приближающимся днем голосования за поправки в Конституцию, сотрудников челябинских избиркомов проверят на коронавирус. Все результаты должны быть известны до 1 июля.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер отчитал жителей Челябинска и области за несоблюдение режима самоизоляции. Глава региона отметил, что уровень заболеваемости остается высоким, при этом фиксируется много семейных очагов заболевания, что свидетельствует о нежелании людей сидеть дома.

Инфографика: Коронавирус74.рф

За прошедшие сутки в Челябинской области зафиксирован рост числа новых заражений: +147 (3 993 всего). Выздоровели еще 66 человек (1 867 всего). Инфекция забрала жизни двух южноуральцев, всего 59 летальных исходов.

Фельдшеры и водители скорой помощи Златоуста записали видеообращение, в котором заявили, что не получили ковидные доплаты, хотя также рискуют здоровьем, работая в пандемию. Их начальство говорит, что деньги получили все сотрудники, есть и подтверждающие это документы. Тем не менее на станции скорой помощи проводится проверка.

Кризис, связанный с пандемией COVID-19, принес большие убытки туристическому бизнесу. Расположенную на Увильдах базу отдыха «Красный камень» выставили на продажу. Желающим обрести во владение площадь 8,5 га с несколькими жилыми корпусами и оздоровительными комплексами придется выложить символические 200 млн рублей.

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