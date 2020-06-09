2020-06-09T03:51:09+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Магнитогорске, последние новости на 9 июня 2020: двое умерших и к чему приводят «незащищенные» прогулки

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Магнитогорске на раннее утро 9 июня 2020 года
Юрий МАРИСОВ
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Двух больных из Магнитогорска не удалось спастиДвух больных из Магнитогорска не удалось спастиФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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По данным оперативного штаба, в Магнитогорске 848 подтвержденных случаев заражения COVID-19, 353 горожанина выздоровели. За прошедшие сутки умерло двое жителей Магнитогорска: 68-летний мужчина и 64-летняя женщина. В обоих случая ковид был причиной смерти.

Как центры занятости урезают выплаты, — экономист Владимир Гаврилов

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Тяга магнитогорцев к «незащищенным» прогулкам опять привела к штрафам. За прошедшие выходные стражи правопорядка составили 164 административных протоколов за отсутствие маски в общественных местах. С начала ограничительных мер магнитогорская полиция выписала 3 211 штрафов.

День России в Магнитогорске пройдет онлайн. Горожанам прочитают стихи актеры театра «Буратино», Дом дружбы народов проведет мастер-классы, а Драмтеатр имени Пушкина покажет спектакль «Женитьба Фигаро».

Инфографика: Коронавирус74.рф

Инфографика: Коронавирус74.рф

Несмотря на постоянный прирост заболевших, осталось место и для обычных дел. В городе осталась еще неделя до окончания конкурса на новый логотип магнитогорской медсанчасти.

Как быть с долгами по ЖКХ и кредитам, которые скопились за период изоляции. Обсудили с юристом Львом Большаковым

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Жительница города поделилась печальной историей в группе «Черное&Белое. Магнитогорск». По ее словам, пенсионер купил квартиру, но открыть счет на нее не смог — все были закрыты из-за пандемии коронавируса, но при этом оплачивал все полностью. Сейчас, связи с открытием счета, магнитогорцу выписали огромный долг, а перерасчет, несмотря на наличие документов, делать отказываются. Неравнодушные пользователи предложили обратиться в Единый расчетно-кассовый центр.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер остался недоволен соблюдением режима самоизоляции южноуральцами. Глава региона рассказал, что повышение количества зараженных связано с несерьезным отношением жителей к безопасности — множество семейных очагов, что является следствием несоблюдения режима.

В области сильный прирост по суточному заражению: 147 человека заболели за прошедшие сутки (3 993 всего) и 66 излечилось от страшной болезни (всего 1867).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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