Долги дороже ремонта: сумма долга челябинцев за отопление почти в два раза превысила стоимость ремонтной кампании 2020 года

Задолженность за потребленную тепловую энергию и горячее водоснабжение жителей перед АО «УСТЭК-Челябинск» на 1 июня 2020 г. — 2 миллиарда 307 миллионов рублей, из них 81,7% — 1 миллиард 886 миллионов рублей — долги населения. Для сравнения эта сумма почти в два раза больше стоимости ремонтной кампании 2020 года. Общая собираемость платежей по сравнению с периодом до карантина уменьшилась на 32%.

Поддержание огромной теплосетевой инфраструктуры города — трудоемкий и дорогостоящий процесс. Но даже после окончания отопительного сезона более четверти челябинцев так и не рассчитались с долгами за отопление. Эти деньги должны были пойти, в том числе, на ремонтную кампанию в целях обеспечения надежного теплоснабжения города в предстоящий отопительный период 2020-2021 гг.

Протяженность тепловых сетей города Челябинска порядка 1200 километров, из них 393 километра обслуживает АО «УСТЭК-Челябинск». В 2020 году компания начала большую ремонтную кампанию по замене изношенных сетей, находящихся в ее ответственности. Объем вложений составит 1,1 миллиарда рублей. Работы намечены на 18 участках тепломагистралей протяженностью порядка шести километров. Теплоэнергетики осуществят диагностику сетей с использованием робототехнических комплексов и тепловую аэросъемку инженерных сетей города. Проведут плановые и капитальные ремонты оборудования и котельных, запорной-регулирующей арматуры и сальниковых компенсаторов, реконструкцию тепловой изоляции трубопроводов. Однако вся эта большая работа находится под угрозой сокращения в связи с задолженностью жителей города за отопление.

— В период самоизоляции многие потребители ошибочно решили, что ресурсоснабжающим организациям можно не платить совсем, однако это не так. Услуги ЖКХ, в том числе электроэнергию, отопление и ГВС необходимо оплачивать в полном объеме. От этого зависит бесперебойная работа этих сфер и наше общее с вами благополучие. Призываю челябинцев сохранять взаимную ответственность и оплачивать счета за электроэнергию, отопление и горячее водоснабжение вовремя, — комментирует глава города Челябинска Наталья Котова.

Произвести оплату в период самоизоляции можно не выходя из дома в личном кабинете АО «УСТЭК-Челябинск» без комиссии с банковской карты любого банка. Или в онлайн-сервисах банков-партнеров: «Уралпромбанк», «Сбербанк», «Челябинвестбанк», «Челиндбанк» и в Системе «Город». Мы благодарим челябинцев, которые понимают важность ситуации и ответственно подходят к соблюдению платежной дисциплины.