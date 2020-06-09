Беги, пока зачипировали: как в Челябинске организовали соревнования в режиме ограничений

Ни тебе ярких растяжек «старт» и «финиш», ни номеров участников, ни пьедестала почета, флагов, музыки из динамиков. Никаких соревновательных атрибутов. В таком формате в Челябинске проводят чемпионаты профессиональные спортсмены.

Велогонки в онлайне 00:00 00:00

БЕЗ ГРАМОТ И МЕДАЛЕЙ

Вот ориентировщики, например. В лесу социальная дистанция у них, пожалуй, самая «социальная» – от 500 метров. Все просто. Один ставит контрольные пункты, другой бежит с картой и компасом ту дистанцию, которую он для себя выбрал, отмечается электронным чипом на точках GPS. В конце – финишная станция. Каждый стартует отдельно от других, когда захочет - хоть днем, хоть вечером. Результаты, благодаря специальным программам, автоматически появляются на сайте.

Я сам попробовал такой вариант бесконтактной тренировки. В лесу лишь пару-тройку раз встретил «соперников», да и те пробегали сторонкой. А спустя некоторое время после финиша видишь свой результат на одном из «привязанных» к событию интернет-порталов. Если выиграл, все будут знать об этом. А без медалей и грамот как-нибудь обойдемся. Главное – нагрузка, драйв и результат. К слову, на такие старты допускаются лишь те, кто старше 18 лет.

У ориентировщиков в лесу социальная дистанция от 500 метров и более.Фото: Алексей МИКУШИН

Кстати, именно ориентировщики еще в конце 90-х первыми стали применять электронную систему отметки с использованием системы GPS «старт-финиш», затем адаптировали ее под время прохождения каждого контрольного пункта, а позже стали активно «накладывать» и треки движения на спортивные карты.

Конечно, подобные тренировки по различным видам единоборств, другим контактным видам спорта на первом этапе самоизоляции провести невозможно. Ну как устраивать бои на расстоянии? или отбирать мяч у соперника?

ФИТНЕС В ПАРКЕ

Правда, первая же пятница после первого этапа снятия ограничений показала, что число любителей спорта выросло в разы. В парке Гагарина и Шершневском бору в погожий денек яблоку негде упасть. Девушки в лосинах на гимнастических ковриках и парни с подкаченными мышцами заполонили окрестности около памятника Курчатову и стадиона Елесиной. Понятное дело – фитнес-центры закрыты, а программу подготовки к пляжному сезону никто не отменял. Это, как ритуал или запрограммированный весенне-летний генетический код, рефлекс. Как хотите. Дистанцию в пять метров, к сожалению, мало кто соблюдает…

НЕ БУДЕМ НАРУШАТЬ ЗАКОН

Но если интернет вам в помощь, то на самоизоляции можно помериться силами, к примеру, в велогонках. Недавно в эфире Радио «Комсомольская правда» - Челябинск» (95,3 FM) об этом подробно рассказал один из руководителей проекта On-Line гонка "Новая Энергия 2020" Леонид Зевакин.

А накануне на своем портале велогонщики разместили анонс. «Хорош филонить! 7 июня готовимся к велогонке! Да! В условиях ограничений, самоизоляции, эпидемии, опасности заражения... Мы не будем нарушать закон и нарываться на Роспотребнадзор» - восклицают любители активного отдыха.

- «Самоизолированная гонка для новичков и любителей» будет проходить с 7 по 19 июня. За это время трассу длиной в три километра в Шершневском бору, около Изумрудного карьера может проехать любой желающий. Нужно зарегистрироваться на портале. Перекачать трек трассы в свой гаджет – смартфон или смарт- часы. Самостоятельно по GPS приехать на место старта, включить секундомер и проехать размеченную на местности дистанцию в три километра. На финише нажать «стоп». Старт, разумеется, раздельный. В зависимости от подготовки участник может преодолеть от одного до семи кругов. Результат должен быть сохранен на strava.com в открытом для всех доступе. Судьи определят победителей и призеров. Награждение грамотами, медалями и призами от спонсоров будет проходить позже по девяти категориям участников – рассказал Леонид Зевакин.

В Пласте сдают нормативы ГТО по предварительной записи. Фото: Министерство спорта

СДАТЬ ГТО НА КАРАНТИНЕ

Дальше-больше! Сейчас можно, например, даже сдавать нормативы ГТО. Таким образом уже поступили в Пласте. О чем сообщили в региональном Министерстве физической культуры и спорта. В Пласте это назвали «тестовым режимом в условиях карантина» с соблюдением всех требуемых норм безопасности. Ничего фактически не нарушили. Все желающие делают из дома онлайн-заявку на сайте Дирекции спортивно-массовых мероприятий и Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» в Челябинской области, им называют дату и время сдачи нормативов. Нормативы сдает один человек, и принимает их тоже один судья ГТО. Такой формат и опробовали в Пластовском районе.

— Первопроходцем стала Анастасия Минуллина, выполнившая тесты ГТО на золотой знак отличия VI ступени, — добавили в региональном Минспорта.

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