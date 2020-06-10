«Забор на месте, бизнесмены сбежали»: селяне отбили дикий пляж на Увильдах в Челябинской области

Жители Аргаяшского района продолжают борьбу за дикий пляж на озере Увильды, который ушлые бизнесмены обнесли забором, пытаясь заработать на озере. Простых людей поддержала прокуратура, однако отстоять план удалось только частично. А собственники не унимаются и строят новые преграды.

Весь прошлый год жители села Кузнецкое в Аргаяшском районе не могли попасть на дикий пляж у своей деревни. Несколько километров береговой полосы еще в 2018-м обнесли сплошным забором. А у единственной калитки на пляж появился охранник и суровый ценник: за день у озера бизнесмены просили 200 рублей с каждого человека и по тысяче рублей с машины.

— Раньше мы бегали на Коровий пляж искупаться по несколько раз за день. А с такими ценами даже один поход к озеру больно ударит по бюджету семьи, — жаловались селяне.

Люди решили отстоять берег.

Многие задавались вопросом: как земля вообще стала частной? Более десяти лет назад совхоз «Кузнецкое» раздавал паи бывшим работникам. Участки пайщикам выделялась «на глаз»: земля делилась по карте, на место даже не выезжали. В собственность передали даже водоохранную зону озера Увильды. А три года назад берег перекупили ушлые бизнесмены. Они решили заработать на озере.

— Земля в пределах 20 метров от уреза воды не может быть частной собственностью по закону. Это зона свободного доступа. И любой гражданин имеет право пройти туда беспрепятственно, — прокомментировала КП-Челябинск старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Почистить берег на пляже бизнес не удосужился. Зато забором озеро от людей отгородил. Фото: Юлия Заболотских.

Бизнесменов просили убрать забор по-хорошему. Хотя бы сделать дополнительные калитки для прохода к воде. Однако к просьбам чиновников бизнес остался глух. В итоге прокуратура подала в суд на владельцев Коровьего пляжа, требуя прекратить право собственности на землю и демонтировать ограждение, провести рекультивацию почвы.

Этот иск удовлетворили частично.

— Суд постановил разобрать 20 метров ограждения: от воды и вглубь берега. В остальной части иска отказано, — рассказала пресс-секретарь Аргаяшского районного суда Эльвира Файзуллина.

Этой весной бизнесмены поставили еще одно заграждение, перекрыв узкую тропку к пляжу. А потом пропали. Калитка на пляж открыта, охраны нет. Возможно, это временная победа, и охранники еще вернутся после отмены режима самоизоляции граждан. Однако власти района уже готовятся дать им отпор.

— Еще в прошлом году администрацией района определены четыре публичных сервитута. Это проходы, которые должны открыть свободный доступ к воде. Сейчас администрация проводит работу, чтобы их нанесли на карту участка в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН). После этого закрывать проход к озеру не получится, — рассказала КП-Челябинск в администрации Аргаяшского района.

На Увильдах пытались закрыть еще один пляж

Судьбу Коровьего пляжа этой весной чуть было не повторил еще один участок берега. Неподалеку от базы «Леон» есть заброшенный пляж, обнесенный забором. Но много лет люди здесь отдыхают, проникая на пляж через дыру в стене. В конце мая ее заварили и повесили объявление: частная территория.

Этот пляж тоже хотели закрыть: и глухая стена до воды, и заваренная калитка. Фото: Валерий Наговицин.

Чья она, в администрации района не знают. Но забор, в любом случае, не должен закрывать берег на расстоянии 20 метров от уреза воды.

Люди начали возмущаться - и доступ к воде открыли. Фото: Валерий Наговицын.

Люди начали возмущаться. Объявление с забора тут же пропало. А в заборе снова проявилась дыра — теперь селяне опять отдыхают на любимом пляже.

— Согласно Водному кодексу России, берег любого озера на протяжении 20 метров от линии воды считается зоной свободного доступа. Даже ели у берега есть арендатор или владелец, он должен обеспечить свободный проход к воде.

Собирать деньги бизнес имеет право только за оказанные услуги: аренду лежаков, зонтов от солнца, туалет и другие блага цивилизации, которые не смогла обеспечить природа.

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