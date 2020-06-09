2020-06-09T15:08:08+03:00
Общество

«Родина-мать» и вырезка из «Комсомолки»: художник нарисовал патриотичное граффити в Челябинской области

Оно еще не доделано, но уже стало хитом соцсетей
Валентина ВАГАНОВА
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Вместо присяги в руках у Матери — лист с датой начала войны. Фото: Артем ШуваринВместо присяги в руках у Матери — лист с датой начала войны. Фото: Артем Шуварин
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Гигантский рисунок с сюжетом плаката «Родина-мать зовет!» украшает улицу Семенова в Озерске. За фигурой матери, призывающей на помощь сыновей, — исторический отрывок «Комсомольской правды» — о нападении Германии на Советский Союз. Еще одна часть композиции — Георгиевская лента, обвивающая золотой колос. Картину создал местный мастер стрит-арта Даниил Григорьев.

Пять лет назад Даниил уже рисовал «Граффити Победы» на этом месте — с фрагментами боя, военной техникой и Георгиевской лентой. Но со временем рисунок пришел в негодность: краска стала отслаиваться.

Работа очень масштабная. Фото: Артем Шуварин

Работа очень масштабная. Фото: Артем Шуварин

К 75-летию Победы в городе решили обновить стену.

— Глава округа Евгений Щербаков встретился со специалистами управления капитального строительства и благоустройства, а также с самим художником. Решили установить бетонные панели. Краска на их поверхности надежнее закрепится. Панели установили так, что их не будет заливать водой: именно вода, стекающая по стене, испортила прежний рисунок, — рассказали в администрации Озерска.

Художник Даниил Григорьев пять лет назад расписывал стену в этом месте. Но со временем рисунок пришел в негодность. Фото: Артем Шуварин

Художник Даниил Григорьев пять лет назад расписывал стену в этом месте. Но со временем рисунок пришел в негодность. Фото: Артем Шуварин

А так выглядит вспомогательная разметка, по которой Даниил наносит краску. Фото: Артем Шуварин

А так выглядит вспомогательная разметка, по которой Даниил наносит краску. Фото: Артем Шуварин

Рисунок еще не закончен, но жители уже делятся фотографиями в соцсетях и восхищаются работой. Фото расписанной стены разлетелись и по челябинским пабликам.

— Для меня важно, что граффити появится именно в Год памяти и Славы. Изображение символизирует память потомков, которые не забывают подвиг своих героических предков, — говорит Даниил Григорьев.

Плакат «Родина-мать зовет!» создан в 1941 году художником Ираклием Тоидзе. Фото: Артем Шуварин

Плакат «Родина-мать зовет!» создан в 1941 году художником Ираклием Тоидзе. Фото: Артем Шуварин

Кстати, в этом году патриотичные граффити украсили не только Озерск. Райтеры расписали две стены в Южноуральске. На одной появился седой солдат с орденами, обнимающий мальчика, на другой — символически изображены события от 1941 года до сегодняшних дней. В Челябинске на Алом поле художники нарисовали момент встречи солдата, вернувшегося с войны. А еще челябинские художники украсили портретом Георгия Жукова жилой дом в Ростовской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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