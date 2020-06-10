Коронавирус в Челябинске, последние новости на 10 июня 2020: чипы для спортсменов, Анапа открыта, самоизоляция законна

По данным на утро 10 июня, в Челябинске зарегистрировано 1 267 случаев заражения коронавирусной инфекцией. 557 человек вылечились. 17 заболевших скончались за весь период пандемии, из них двое за прошедшие сутки.

Челябинский юрист Илья Калетин попытался добиться через суд добиться признания незаконным режима самоизоляции. По его мнению, это решение противоречит конституции. Однако суд отказал активному жителю, не увидев нарушений. Однако у Калетина еще есть шанс оспорить это решение.

Если вы думали, что в разгар пандемии спортивные соревнования невозможны, то спешим вас обрадовать. Правда никаких медалей и толп болельщиков. Спортивное ориентирование и велогонки проходят по GPS-меткам, нужно только скачать карту на смартфон и включить секундомер. В Пласте даже придумали способ сдачи ГТО — заранее записываетесь и приходите к назначенному времени, где вас будет ждать можно сказать персональный судья. Журналист «Комсомолки» проверил на себе, как работают гаджеты для профессиональных спортсменов.

Инфографика: Эдуард ФАДЮШИН

В Челябинске возобновляется курортное авиасообщение. Первая точка — Анапа, рейсы начнутся с 11 июня, четыре раза в неделю. При этом тариф будет почти в три раза дешевле, чем летом 2019.

Беги, пока зачипировали: как в Челябинске проводят соревнования в режиме самоизоляции 00:00 00:00

Жара победила боязнь коронавируса. На пляже у Первого озера работает детский бассейн, а для взрослых и вовсе организуются праздники. Ни о каких средствах защиты и речи не идет, это скорее исключение, чем правило.

В Челябинской области 4 129 (135 за прошедшие сутки) человек заболели коронавирусом. Статистика суточных выздоровлений улучшилась — 100 (1 967 всего) человек излечилось от опасного вируса. В регионе достигнут новый антирекорд по смертям — четыре человека за прошедшие сутки, всего 63.

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