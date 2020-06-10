Коронавирус в Магнитогорске, последние новости на 10 июня 2020 года: полиция нагрянула на поминки, арендаторы ТРК молят о помощи
За минувшие сутки в Магнитогорске зафиксировано всего семь новых случаев заражения (всего 855) случаев заражения коронавирусом. Три человека выписаны (всего 356). В стационарах продолжают лечение 259 человек, еще 203 лечатся амбулаторно. Болезнь в легкой степени протекает у 243 пациентов, в средней у 212. Семь горожан в реанимации, трое подключены к аппаратам ИВЛ.
Недавно мы рассказывали о том, что оштрафовали ресторан «Подкова» за проведение банкета. Сегодня в редакцию КП-Челябинск позвонила руководитель заведения и рассказала свою версию событий.
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— Никакого банкета не было. Когда 1 июня пришел участковый у нас были поминки. У нашего бухгалтера умер муж — за 1,5 месяца «сгорел» от рака легких. Присутствовало всего 12 человек. Для гостей ресторан закрыт, — рассказала Ольга Румянцева.
По ее словам, информацию могли «слили» сотрудники ритуальных агентств. Они проводят поминки даже несмотря на режим самоизоляции, и никто их не проверяет.
Инфографика: Эдуард ФАДЮШИН
А между тем, за прошедшие сутки на нарушителей масочного режима составлено 53 протокола. Было проверено 29 маршруток, с тремя пассажирами проведена разъяснительная беседа, одному водителю придется оплатить штраф. Оштрафованы три пассажира трамвая, еще два надели маски и ограничились предупреждением. Общая сумма штрафов составила более миллиона рублей.
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Арендаторы крупных торговых центров Магнитогорска не могут платить арендную плату и взывают о помощи. По словам предпринимателей, из-за коронавируса они были вынуждены закрыть свои отделы, однако арендодатели брали полную плату. Сейчас, когда разрешили открыться, они предлагают скидку в 50%, однако многим не потянуть и этой суммы.
Всего в области 4 129 (+ 135 за прошедшие сутки) случаев заражения коронавирусом, 1 967 граждан вылечились (+100). Установлен новый антирекорд по суточным летальным исходом — четыре человека не удалось спасти. Всего умерли 63.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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ИСТОЧНИК KP.RU
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