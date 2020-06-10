2020-06-09T21:25:23+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Магнитогорске, последние новости на 10 июня 2020 года: полиция нагрянула на поминки, арендаторы ТРК молят о помощи

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Магнитогорске на раннее утро 10 июня 2020года
Юрий МАРИСОВ
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Несмотря на штрафы, многие все еще нарушают режимНесмотря на штрафы, многие все еще нарушают режимФото: Алексей БУЛАТОВ
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За минувшие сутки в Магнитогорске зафиксировано всего семь новых случаев заражения (всего 855) случаев заражения коронавирусом. Три человека выписаны (всего 356). В стационарах продолжают лечение 259 человек, еще 203 лечатся амбулаторно. Болезнь в легкой степени протекает у 243 пациентов, в средней у 212. Семь горожан в реанимации, трое подключены к аппаратам ИВЛ.

Недавно мы рассказывали о том, что оштрафовали ресторан «Подкова» за проведение банкета. Сегодня в редакцию КП-Челябинск позвонила руководитель заведения и рассказала свою версию событий.

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— Никакого банкета не было. Когда 1 июня пришел участковый у нас были поминки. У нашего бухгалтера умер муж — за 1,5 месяца «сгорел» от рака легких. Присутствовало всего 12 человек. Для гостей ресторан закрыт, — рассказала Ольга Румянцева.

По ее словам, информацию могли «слили» сотрудники ритуальных агентств. Они проводят поминки даже несмотря на режим самоизоляции, и никто их не проверяет.

Инфографика: Эдуард ФАДЮШИН

Инфографика: Эдуард ФАДЮШИН

А между тем, за прошедшие сутки на нарушителей масочного режима составлено 53 протокола. Было проверено 29 маршруток, с тремя пассажирами проведена разъяснительная беседа, одному водителю придется оплатить штраф. Оштрафованы три пассажира трамвая, еще два надели маски и ограничились предупреждением. Общая сумма штрафов составила более миллиона рублей.

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Арендаторы крупных торговых центров Магнитогорска не могут платить арендную плату и взывают о помощи. По словам предпринимателей, из-за коронавируса они были вынуждены закрыть свои отделы, однако арендодатели брали полную плату. Сейчас, когда разрешили открыться, они предлагают скидку в 50%, однако многим не потянуть и этой суммы.

Всего в области 4 129 (+ 135 за прошедшие сутки) случаев заражения коронавирусом, 1 967 граждан вылечились (+100). Установлен новый антирекорд по суточным летальным исходом — четыре человека не удалось спасти. Всего умерли 63.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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ИСТОЧНИК KP.RU

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