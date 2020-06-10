Зачем Челябинску интеллектуальная электроника управления

Городское хозяйство Челябинска переведут в цифровой режим управления. Задачи, обеспечивающие нормальную жизнь большого города, должны решаться, в том числе, с помощью цифровых технологий. О перспективах внедрения пилотного проекта по цифровизации городского хозяйства «Умный город» говорили на заседании городского координационного совета.

ПРИМЕР ДЛЯ СТРАНЫ

В помощь властям — нацпроект «Жилье и городская среда» и национальная программа «Цифровая экономика». Работу курирует Минстрой России.

В конце прошлого года глава Челябинска Наталья Котова подписала меморандум о создании системы управления проектом «Умный город». В документе указаны несколько направлений внедрения «цифры»: ЖКХ, здравоохранение, образование, транспорт, система управления и другие.

Направления большого проекта «Умный город» — «Умный свет», «Умная кухня», внедренные в школах Челябинска, — уже доказали свою эффективность. Эти проекты, к слову, не имеют аналогов в России. Как говорит глава города, в образовательных учреждениях, где действует новация, на оплату энергоресурсов бюджетных денег потрачено в три-четыре раза меньше. При этом дети не учатся «при свечке».

— Пока мы развиваем эти направления в пилотном режиме: в Челябинске около 500 учреждений социальной сферы, войти сразу всем в программу проблематично, — говорит мэр. — Пробные проекты показали свою эффективность, и мы намерены воплощать в жизнь этапами направления «Умного города» в течение нескольких лет.

УКРОТИТЬ ВАНДАЛОВ

Одна из целей большого проекта — создание безопасной городской среды. В последнее время в Челябинске распоясались вандалы: они крушат остановки, разбирают «по винтику» благоустроенные городские скверы. Найдется ли в системе «Умный город» место установке в общественных пространствах камерам видеонаблюдения?

— На аппаратном совещании было дано поручение, и мы уже давно об этом говорим. Но последние события, когда разбитыми оказались остановки общественного транспорта, побудили нас всерьез задуматься о том, что нужно искать финансовые средства, чтобы обезопасить наши остановки. Начнем с новых комплексов. Нужно защитить и те общественные пространства, которые мы каждый год благоустраиваем, чтобы они служили горожанам максимально долго. Мы очень надеемся, что преступники будут пойманы. Видеоконтроль остановит других от актов вандализма. Мы хотим, чтобы город был красивым, — сказала Котова.

НЕВИДИМАЯ СТОРОНА КОМФОРТА

В состав координационного совета пилотного проекта «Умного города» вошел заместитель главы Челябинска по экономическому развитию Олег Извеков.

— Проект «Умный город» стартовал в Челябинске. Мы собрали очень сложную управленческую конфигурацию проекта. Куда вошли представители властей, бизнес-сообщества, науки. Появился проектный офис, это специалисты администрации Челябинска, депутаты Челябинской городской думы, которые руками будут внедрять решения. Есть координационный совет, в составе которого представители правительства региона, администрации города. Smart-city — это города, в которых жить и нам, и нашим детям. Умное градиентное освещение в школах — один из реализованных проектов «Умного города». Не секрет, что внутреннее школьное освещение — постоянная забота преподавателей и врачей. Требования СанПиНа к школьному освещению — 350 люксов. Все ли школы этому соответствуют — вот в чем вопрос! Но в школах, вошедших в программу «Умный свет», установлена система градиентного освещения. Чтобы постоянно поддерживался требуемый уровень освещенности. Еще пример — интеллектуальные видеокамеры с функцией видеоаналитики. Они не просто за чем-то наблюдают, а реагируют на нетиповые сценарии поведения людей, отправляя сигнал тревоги в диспетчерскую. Такие незаметные для людей вещи и делают нашу жизнь удобной, безопасной.