Ключи от домофона могут заменить проездные для общественного транспорта

IT-компания «Интерсвязь» продолжает внедрять современные технологии в рамках развития проекта «Умный город». Теперь в столице Южного Урала можно оплачивать проезд в общественном городском транспорте при помощи обычного ключа от домофона. Это значит, что людям не придется доставать кошелек или мобильный телефон для оплаты, подвергая свои материальные ценности риску. Использование «Умных» ключей способствует формированию более безопасной городской среды и современных комфортных условий жизни, соответствующих концепции развития «умного» города.

Проблемы безналичной оплаты в общественном транспорте не теряют свою актуальность. Сотрудники транспортных служб обозначают несколько из них: отрицательное влияние на гигиену при работе с наличными средствами, неудобство при размене крупных купюр, мошенничество с фальшивыми деньгами, кражи, из-за которых людям не хочется лишний раз доставать кошелек. Также многие работники сферы транспорта хотят избавиться от тяжелых сумок с монетами.

В связи с этим компания «Интерсвязь» предложила идею использовать домофонный ключ, который всегда под рукой, в качестве транспортной карты. После успешного тестирования уникальной для России технологии южноуральская IT-компания совместно с МУП «Служба организации движения» вводит новый способ оплаты проезда в городском транспорте для всех категорий граждан.

Для того, чтобы превратить ключ от домофона в транспортную карту, необходимо зайти в бесплатное мобильное приложение «Интерсвязь. Умный город», открыть раздел «Транспортная карта» и нажать кнопку «Активировать ключ». После этого нужно подойти к своему «умному домофону» «Интерсвязь» с ключом и следовать инструкции в мобильном приложении.

Особенность уникальной технологии в том, что она имеет высокую степень защиты: вся информация, хранящаяся в ключе, зашифрована, поэтому злоумышленники не смогут скопировать его, чтобы воспользоваться средствами пользователей, или попасть в чужой подъезд. Пополнение баланса транспортной карты, привязанной к ключу, производится через мобильное приложение «Интерсвязь. Умный город». Там же можно найти и полную детализацию лицевого счета.

Те, кто уже успел воспользоваться новым форматом оплаты, отмечают несколько преимуществ:

— удобство использования по сравнению с наличными деньгами или банковской картой — ключи от дома всегда с собой;

— полная детализация операций по счету и информация о находящихся на балансе и потраченных средствах в мобильном приложении;

— легкость в активации ключа и переводе средств через приложение.

Отметим, что ключи фирменного синего цвета в количестве четырех штук на квартиру бесплатно вручают жителям подъезда сразу после установки умного домофона компании «Интерсвязь». На данный момент южноуральцам выдано порядка 1,5 млн персональных ключей.

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