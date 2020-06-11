Коронавирус в Челябинске, последние новости на 11 июня 2020: когда откроются санатории и сколько денег потратят на борьбу с COVID-19

По данным на раннее утро 11 июня, в Челябинске зарегистрировано 1327 случаев заражения коронавирусом (+60 за прошедшие сутки). 582 жителя (+25) выздоровели. С начала пандемии скончались 18 больных COVID-19 челябинцев (+1 за прошедшие сутки).

Родные погибшей челябинки винят пропустивших тяжелую пневмонию медиков в смерти родственницы. 29 мая Ларису Коптякову увезли в больницу, где обнаружилось, что 80% легких женщин поражены. Родственники недоумевают: 25 числа у Ларисы на работе был профосмотр, как врач мог не заметить? Уже в больнице брали тест на ковид, но он не подтвердился.

Инфографика: Эдуард ФАДЮШИН

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер рассказал, когда откроются базы отдыха и санатории. С 15 июня возобновят работу здравницы с медицинской лицензией, а уже с 1 июля челябинцам можно будет спокойно отправиться на любую загородную базу отдыха.

На борьбу с коронавирусом в Челябинской области потратят 4,8 млрд рублей. Законопроекты подготовлены в связи с изменением в 2020 году федерального бюджетного законодательства. Денежные средства пойдут на субсидии региональным больницам.

В Москве от коронавируса умер известный челябинский сатирик Анатолий Трушкин. Заболевание проходило в тяжелой форме, три недели юморист провел в реанимации. Трушкин был автором 10 книг и сценариев для трех сериалов.

Нашлось место хорошим новостям: в Челябинской области за прошедшие сутки зарегистрировано больше случаев выздоровления, чем заболевания. Вылечились 132 (2 099 всего), диагноз подтвердился у 116 (4 245) соответственно. Еще три человека скончались, всего 66 смертельных исходов.

Коронавирус в Челябинске, последние новости на 10 июня 00:00 00:00

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