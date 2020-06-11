Коронавирус в Магнитогорске, последние новости на 11 июня 2020: жесткие меры не прошли даром

По данным оперативного штаба, в Магнитогорске зарегистрирован 871 случай заражения коронавирусом (+16 за последние сутки), 441 (+85) пациент выздоровел и вышел из больницы. Лечение в стационарах продолжают 206 человек, амбулаторно 175. Заболевание в легкой степени протекает у 194 горожан, в средней у 182, шесть человек в реанимации, четыре подключены к аппаратам ИВЛ. За весь период пандемии умерло 9 магнитогорцев.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер отнес Магнитогорск к городам с тенденцией к снижению заболеваемости. Глава региона отметил, что причиной послужили активные разъяснительные беседы с гражданами и подобающий контроль санитарных требований.

Коронавирус в Челябинске, последние новости на 10 июня 00:00 00:00

Штрафы добрались и до рынков. Стражи порядка провели рейды на Центральном крытом рынке и ТЦ «Сельсовет». Там застали восемь сотрудников без масок. Всего за период с 12 мая по 9 июня органами правопорядка было составлено 108 протоколов за нарушение масочного режима на предприятиях. Не обошлось без штрафов и для простых граждан — 41 протокол за прошедшие сутки.

Вчера мы рассказывали о просящих помощи арендаторах в торговых комплексах, а сегодня стал известен ответ арендодателей. Своей точкой зрения поделился Андрей Шишкин, директор по управлению имуществом компании «Класс». В разговоре с порталом «Верстов.Инфо» он отметил, что предприниматели получили поддержку государства, в то время как владельцы торговых комплексов были вынуждены по-прежнему платить огромные деньги. Но тем не менее, комплексы предложили арендаторам рассрочку и сделали 50% скидку на аренду.

Инфографика: Эдуард ФАДЮШИН

В Челябинской области число вылечившихся превысило число заразившихся. На момент раннего утра 11 июня в регионе 4245 (132 прошедшие сутки) случаев заражения и 2099 (116) случаев выздоровления. За прошедшие сутки скончалось 3 человека, всего 66 летальных исходов.

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