Пассажиров высаживали прямо на дороге: к чему привело закрытие въездов в Курганскую область

В Курганской области готовы с 15 июня открыть въезды и возобновить межрегиональные перевозки. Этого владельцы автобусов и многочисленные пассажиры ждали более двух месяцев. Людей высаживали прямо на дороге, вынуждая добираться до пункта назначения на такси. Все это время автотранспортные предприятия несли колоссальные убытки, восполнять которые региональные власти не спешат.

НЕ ПУСТИЛИ ДОМОЙ

Курган считается транзитным городом, через который проходят пути в Казахстан и три региона — Челябинскую, Свердловскую и Тюменскую области. В апреле губернатор Вадим Шумков, возглавляющий оперативный штаб, чтобы спасти область от эпидемии коронавируса, закрыл въезды, в том числе для пассажирских автобусов.

— Недавно в рейс отправлялся автобус Шадринск-Челябинск-Куртамыш-Шадринск. На обратном пути из Челябинска остановили сотрудники ГИБДД. Развернули. Хотя там были люди с курганской пропиской. Автобус из Тюмени так же остановили, 20 километров не дали доехать до Кургана. Заставили ехать обратно. Люди начали возмущаться. Им сказали, чтобы вызывали такси, — рассказали КП-Челябинск перевозчики.

Добраться до нужной точки, несмотря на купленные билеты, не смогли даже те, кто имеет курганскую прописку. Среди таких пострадавших оказалась пенсионерка, которая ездила в Челябинск в больницу.

— Извините, накипело. Что творится на нашей границе Челябинск-Курган? Возвращалась из больницы Челябинска на маршрутном такси, билеты были куплены на автовокзале «Синегорье», все легально, по паспорту. На границе нас остановили полицейские, продержали час на посту и отправили обратно в Челябинск, хотя все пассажиры с пропиской Курганской области. На чем потом добираться до дома никого не интересовало, несмотря на то, что время было позднее, — написала пенсионерка из города Шумиха.

ПРОЦВЕТАЮТ НЕЛЕГАЛЫ

Сами перевозчики тоже в недоумении. Председатель координационного совета объединения работодателей и профсоюзов перевозчиков УрФО, президент НП «Кургандортранс» Николай Косюк написал множество писем в правительство Курганской области.

— Все они оставались без ответа или приходили отписки. Направили обращение к полномочного представителю президента в УрФО Николаю Цуканову, пришло уведомление, что все спущено в правительство региона и департамент. Мы не понимаем, почему поезда ходят через Курганскую область, такси разрешено, а межрегиональным перевозчикам не дают работать, — комментирует Николай Косюк. — Мы считаем, что это нарушение указа президента, в котором говорится, что межрегиональные перевозки должны сохранятся. Значит, губернаторы не могут их запрещать.

Спрос на такси и сервисы по поиску попутчиков вырос в разыФото: Иван МАКЕЕВ

По словам Николая Косюка, региональные власти способствовали процветанию нелегального бизнеса, отодвинув от работы официальных перевозчиков.

— Обращения от пассажиров поступают постоянно, все спрашивают, когда пустят автобусы. Интересуюсь, кто как сейчас добирается. Отвечают, что заказывают такси на специальных сервисах и добираются с попутчиками. Но там уже не справляются с потоком заявок, отправляют не легковые машины, а микроавтобусы. А наши перевозчики все это время сидят без работы. Хотя, у нас и транспорт весь обрабатывается, и билеты мы продаем по паспорту, то есть если потом поступит информация о зараженном человеке или нарушителе, то у нас будут сведения о прописке, времени поездки и так далее, — объясняет Николай Косюк.

ОСТАВИЛИ БЕЗ ПОДДЕРЖКИ

При этом пассажиры, которые не смогли добраться до пункта назначения из-за сотрудников ГИБДД, могут попробовать обратиться за возвратом денег за билет, а вот перевозчик — нет. На постах водителям автобусов не дают никаких документов. Транспорт разворачивают, устно ссылаясь на распоряжение губернатора и режим ограничений.

Сейчас многие автопредприятия оказались на грани банкротства. Из-за отсутствия работы водители начали увольняться, теперь компании даже не смогут рассчитывать на государственную поддержку, так как не удержали необходимый процент штата. Но региональные власти не торопятся поддержать бизнес.

— Например, в Тюменской области автопредприятиям дали компенсацию за понесенные убытки. В Курганской области отказываются поддержать нас как пострадавшую отрасль, — говорит Николай Косюк.

Перевозчики направили несколько писем в правительство Курганской области с просьбой предоставить субсидию на покрытие выпадающих доходов со 2 апреля по 10 июня. Но до сих пор никакого ответа. А тем более действий, представители компаний не дождались. 11 июня перевозчиков только уведомили о том, что с 15 июня им разрешено работать. Главное, чтобы пассажиры предоставили справку с отрицательным результатом теста на коронавирус.

Добавим, чтобы в Курганской области самый низкий показатель зараженности коронавирусом в Уральском округе. Правда, некоторые меры, принимаемые губернатором Вадимом Шумковым, вызывали у жителей области недоумение, например, закрытие въездов на федеральных трассах, или копание траншей на внутренних дорогах, чтобы не пустить автомобили.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru