Коронавирус в Челябинске, последние новости на 12 июня 2020: как работают ТРК и когда отменят режим самоизоляции

По данным на утро 12 июня, в Челябинске 1 359 случаев заражения COVID-19 (+32 за прошедшие сутки), 620 (+38) горожан вылечились и выписаны из больниц. С начала пандемии умерло 20 челябинцев, из них двое за прошедшие сутки.

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Алексей Текслер продлил режим повышенной готовности до 30 июня. По-прежнему запрещены все массовые события, торговым центрам пока не разрешают вернуться к обычном режиму. Между тем, некоторые отделы уже открываются. Мы прогулялись по популярным ТРК и очень удивились.

Также губернатор рассказал об условиях выхода из режима самоизоляции. По мнению главы региона, важны слаженная работа всех служб и ответственность граждан в виде соблюдения масочного режима и социальной дистанции.

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Инфографика: Эдуард ФАДЮШИН

Стала известна процедура сдачи ЕГЭ в этом году. Теперь к стандартному процессу проверки документов и наличия мобильных устройств добавится измерение температуры. При выявлении признаков болезни, ученику будет предложен другой день для сдачи. Рассаживать экзаменуемых будут зигзагообразно, это позволит вместить в аудиторию от восьми до 12 человек. При этом медицинские маски надевать не обязывают.

Областная налоговая с 15 июня начинает прием граждан, но с ограничениями. Сперва по предварительной записи. Для решивших разобраться с проблемой дистанционно, на входе будут установлены специальные ящики для корреспонденции.

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Челябинцы смогут поехать в соседнюю Курганскую область, которая ранее была закрыта для гостей, но при одном условии. Необходима справка с отрицательным тестом на коронавирус.

Всего в регионе 4 367 (+122 за прошедшие сутки) случаев заражения коронавирусом, 2 187 (+88) излечились от опасной инфекции, еще 2 092 южноуральцам остаются под наблюдением врачей. Три новых смертельных случая за прошедшие сутки, всего вирус забрал 69 жизней.

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