2020-06-11T21:59:23+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Магнитогорске, последние новости на 12 июня 2020: пассажиров без масок высаживают из транспорта

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Магнитогорске на раннее утро 12 июня 2020 года
Юрий МАРИСОВ
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бюджетная сфера продолжает работатьбюджетная сфера продолжает работатьФото: Алексей БУЛАТОВ
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По данным оперативного штаба, в Магнитогорске 895 случаев заражения ковидом (+24 суточный прирост), выздоровело 472 (+31) горожанина. 164 человека продолжают лечение дома, под присмотром врачей, еще 204 находятся в стационарах. Болезнь в легкой форме протекает у 183 пациентов, в средней у 180. В реанимации восемь человек, четыре подключены к аппаратам ИВЛ. Всего за период пандемии 17 смертельных случаев.

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В ходе сегодняшних проверок соблюдения масочного режима было выявлено 13 пассажиров-нарушителей. Пять из них высадили из транспорта, с шестью провели беседы, двум детям выдали маски. На пешеходов за прошедшие сутки было составлено 55 протоколов.

В Челябинской области продлен режим повышенной готовности. Все торговые комплексы по-прежнему остаются закрытыми, за исключением предприятий с отдельными входами. Массовые мероприятия также отменяются.

Инфографика: Эдуард Фадюшин

Инфографика: Эдуард Фадюшин

Налоговые начинают работу с гражданами, но пока с ограничениями. Прием только по предварительной записи, без масок не пустят. А для дистанционного решения интересующих вопросов можно будет положить обращения в специально оборудованные урны на входе, предварительно указав на документах мобильный номер.

Для поездки в Курганскую область теперь требуется отрицательный тест на коронавирус. Актуально данное требование для любых средств передвижения - автобусы, поезда, самолеты.

В целом по региону зафиксировано 4 367 (+122 за прошедшие сутки) случаев заражения коронавирусом. 2 187 (+88) пациентов вылечилось и покинуло больницы. Три смертельных случая за сутки, всего 69 по области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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