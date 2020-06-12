День России в Челябинске 2020: прямая онлайн-трансляция

Сегодня, 12 июня, жители всей страны отмечают День России. Празднование пройдет в карантинном режиме, ведь накануне губернатор Алексей Текслер продлил режим самоизоляции.

Театры и музеи подготовили тематическую программу на День России в Челябинске 2020. Спектакли и экскурсии можно посмотреть через Интернет.

Будут и оффлайн-события. В 22:00 телевышка рядом с горсадом имени Пушкина и деловой центр «Челябинск-Сити» окрасятся цветами российского триколора. Не забудьте украсить триколором и поучаствовать во флешмобе «Окна России»! Выкладывайте фото в соцсети с хештегом #ОкнаРоссии.

В 23:30 горожане смогут посмотреть фильм «Александр Невский» в автокинотеатре под открытым небом на западной парковке ТРК «Горки». Все зрители будут «самоизолированы» в автомобилях. Внимание! Чтобы принять участие в просмотре, необходимо пройти регистрацию по ссылке. Заезд на парковку с 22:30.

В режиме прямой онлайн-трансляции мы будем информировать о начале интересных мероприятий, чтобы вы ничего не пропустили. Полная афиша — по ссылке.

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