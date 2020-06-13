Коронавирус в Челябинске, последние новости на 13 июня 2020: школьники остались без книг, как будут принимать ЕГЭ

За весь период пандемии в Челябинской области 4 493 (+126 за прошедшие сутки) подтвержденных случаев заражения коронавирусом. 2 309 (+122) южноуральца выписаны из больницы, еще 2 092 остаются под наблюдением врачей.

Умерло 72 (+3) человека. За последние сутки коронавирус унес жизни дух женщин 84 и 88 лет. Одна из них из Магнитогорска, другая и Саткинского района. Также от онкологии умер 57-летний мужчина из Магнитогорска, который также подхватил коронавирус.

Списки литературы на лето есть, а библиотеки закрыты из-за пандемии. Министерство культуры подало губернатору предложение об открытии абонементов. Естественно, с соблюдением всех необходимых предосторожностей. Пока что школьникам придется читать с экранов, скачивая повести и рассказы из Интернета, или попросить необходимую книгу у одноклассников.

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Чем запомнилась эта неделя? Режим повышенной готовности продлен до 30 июня. Никаких массовых мероприятий, торговым комплексам придется остаться закрытыми. А между тем некоторые отделы все же открываются, мы подготовили специальный материал об этом.

Стали известны подробности проведения ЕГЭ в этом году. Теперь нужно предоставить не только документы, но и хорошее самочувствие — на входе в пункт сдачи будут измерять температуру. При недомогании отправят домой и дадут другой день для сдачи. Внутри аудиторий школьников рассадят зигзагообразно, что позволит вместить 8-12 человек. Надевать маски не обязывают.

Одна из причин сильного распространения вируса кроется в семейных очагах. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер отчитал южноуральцев за несоблюдение режима самоизоляции. Ранее об этом говорила и его заместитель Ирина Гехт.

Мы поговорили с экоактивистом Дмитрием Закарлюкиным о нюансах переработки одноразовых масок. Средство защиты предоставляет угрозу после использования, а потому не является обычным мусором. Лучшее решением остается самодельная многоразовая маска.

После введения ограничений горожане жаловались на огромные очереди в многофункциональных центрах. Власти нашли решение, рассчитав идеальное время для посещения. Наименьший поток посетителей будет с 16:00 до 19:00. Остается надеяться, что теперь все не начнут ходить именно в это время.

Челябинский юрист Илья Калетин попытался через суд признать режим самоизоляции незаконным и противоречащим конституции. Но не получилось. Суд отказал челябинцу не увидев никаких нарушений.

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Курорты возвращаются. С 11 июня в Челябинске появятся рейсы в Анапу, четыре в неделю. При этом тариф будет по-настоящему антикризисным, ценник на билет в три раза дешевле, чем летом 2019. Однако на своей малой родине южноуральцы не спешат соблюдать защитные меры при отдыхе. Пляж у Первого озера наполнен людьми, работает детский бассейн и организовываются праздники для взрослых. Защитные средства присутствуют в редких случаях.

Также с 15 июня будет доступен отдых в нашем регионе. Глава региона Алексей Текслер позволил открыться здравницам с медицинской лицензией, а уже с 1 июля и обычным базам отдыха.

В связи с изменением бюджетного законодательства, в Челябинской области потратят 4,8 миллиарда рублей на борьбу с COVID-19. Денежные средства пойдут на субсидии региональным медучреждениям.

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