Коронавирус в Магнитогорске, последние новости на 13 июня 2020: новые смерти и штрафы на миллион

По данным оперативного штаба, в Магнитогорске зафиксировано 906 (+11 за прошедшие сутки), 493 (+21) выздоровели. 192 жителя находятся в стационарах, 180 лечатся амбулаторно. Заболевание проходит в легкой степени у 196 пациентов, в средней у 171, сообщает оперштаб. Пять человек в реанимации, трое подключены к аппаратам ИВЛ. За прошедшие сутки умерло двое магнитогорцев, всего в городе 17 смертей среди больных COVID-19.

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Чем запомнилась эта неделя? В Челябинской области продлен режим повышенной готовности. Комплексам по-прежнему придется остаться закрытыми, все крупные общественные мероприятия остаются под запретом.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер отнес Магнитогорск к городам с тенденцией к снижению заболеваемости. Причиной послужили активные разъяснительные беседы и строгий контроль за нарушением установленных во время пандемии правил. Суммарно горожане выплатили штрафов за несоблюдение масочного режима на сумму более миллиона рублей.

Полиция Магнитогорска выписала ресторану «Подкова» предписание за проведение банкета. Позже нам позвонила директор предприятия и объяснила свою точку зрения. Как оказалось, никакого торжества не было, а были поминки мужа бухгалтера заведения, на которых собралось всего 12 человек.

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Арендаторы крупных торговых комплексов жаловались на ужасные условия: денег нет, однако аренду платить все равно вынуждают. Позже на критику ответил директор по управлению имуществом компании «Класс» Андрей Шишкин. По его словам, предпринимателям была предложена скидка и возможность рассрочки. Шишкин отметил, что комплексы вынуждены платить налог на землю, однако в отличие от арендаторов никаких государственных дотаций не получают.

Всего в области 4 493 (+126 за прошедшие сутки) подтвержденных случаев заражения коронавирусом, 2 309 (+122) пациента покинули больницы, 2 092 остаются под наблюдением врачей. Не удалось спасти 72 (+3) зараженных смертельных случая, три из них за прошедшие сутки.

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